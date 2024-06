Terelu Campos habla por primera vez del embarazo de su hija, Alejandra Rubio 

"Ahora estoy más tranquila, pero reconozco que han sido semanas complicadas", arrancaba a contar Terelu Campos en el plató de ¡De Viernes!. La presentadora de televisión habló acerca del embarazo de su hija, Alejandra Rubio. La más joven de las Campos revelaba este miércoles que va a ser mamá junto con su pareja Carlo Costanzia.

Terelu reconocía que, tal y como adelantó su hija el pasado miércoles, se enteró de su embarazo "de sopetón". "En medio de una conversación con diferencias por otro asunto me lo soltó así, sin esperármelo, y le dije 'ah vale", añadió. Asimismo, aseguró que ella "iba a aceptar y apoyar cualquier decisión que ellos tomasen, más en concreto mi hija".

Otro de los aspectos que subrayó durante la entrevista es que acudió a la misma "con la autorización" tanto de su hija Alejandra como la pareja de esta última, Carlo. Sobre él, indicó que lo conoce "muy poco". Sin embargo, "lo que he visto, me gusta", apostilló, antes de indicar que "nunca" había visto a su hija "como la veo con este chico, está muy enamorada de Carlo".

En la conversación, también ha habido un momento para recordar a la madre de Terelu, María Teresa Campos. "Inevitablemente cuando me contaron la noticia me acordé de mi madre", aseguró la comunicadora en Telecinco. "A ella le habría parecido una idea estupenda que Alejandra tuviese un bebé, llevase con su novio cuatro meses, tres o uno".

También dio su opinión acerca de que la pequeña de las Campos decidiera divulgar esta información a modo de exclusiva. Terelu afirmó que le "parecía muy bien" que tomaran esa decisión "porque, al final, ese es un dinero que les viene muy bien de cara a estos meses de embarazo".

"Sería absurdo no reconocer que esto nos va a venir bien a todos en cuanto a trabajo se refiere", añadió, antes de indicar que no entiende "tanta hipocresía". "Yo puedo aceptar opiniones de todo, pero faltar al respeto o insultar, no", concluyó.