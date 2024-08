Un abogado experto en casos internacionales desvela los años que deben pasar para que Daniel Sancho regrese a una cárcel de España

El caso Daniel Sancho tiene ya sentencia desde este jueves. El hijo de Rodolfo Sancho ha sido condenado a cadena perpetua por el Tribunal de Koh Samui por el asesinato premeditado del cirujano colombiano Edwin Arrieta.

La sentencia ha sido rebajada por el juez de la pena de muerte por la "colaboración" que ha prestado Sancho a lo largo del desarrollo de la investigación y el juicio. Sin embargo, tras este jueves se abre un plazo de un mes para presentar recursos sobre la sentencia, primero se puede hacer ante el Tribunal de Apelaciones y, tras esto, ante el Tribunal Supremo.

El abogado experto en casos internacionales, Luis Romero, ha analizado el caso en Más de uno (Onda Cero) este jueves y ha apuntado que la condena era la esperable ya que "en la práctica hace años que no se condena a pena de muerte en Tailandia y menos a extranjeros".

Sobre si se podría ver rebajada la condena tras un recurso, Romero ha considerado "muy difícil que se vaya a rebajar la condena o que se vaya a modificar el fallo como la calificación del delito como asesinato premeditado".

"Lo único que se puede hacer una vez que la sentencia sea firme y se acaben todos los recursos es que la defensa de Sancho solicitara el traslado y el cumplimiento de la pena en las cárceles de España", ha añadido, aunque ha detallado que este proceso podría ser "muy largo". "Podría resolverse en siete u ocho años como muy pronto", ha explicado.

El penalista, que ha participado en casos sonados como el Caso Púnica, Caso Ortega Cano, Operación Enredadera, Nueva Rumasa, o el del accidente de Spanair, ha detallado que este proceso podría llevar hasta 10 años, pero que hay precedentes. "En otros casos de españoles se ha conseguido por este convenio bilateral, pero es un proceso largo que tarda entre siete y 10 años desde que suceden los hechos, salvo que se haga una excepción en este caso, que no lo creo", ha añadido.

Sin embargo, otras fuentes jurídicas apuntan que no es seguro que Sancho pueda acogerse a este convenio de cooperación sobre la ejecución de sentencias aprobado en 1983 para regresar y cumplir su condena en España.

Según informa Legálitas en una nota de prensa, para que esto se dé "las penas tienen que ser homologables" y estar recogidas en el sistema jurídico español, algo que no sucede con la cadena perpetua. Sobre si esta es equiparable a la prisión permanente revisable, Legálitas asegura que no ya que la "cadena perpetua no es revisable y, además, no son penas homogéneas".

Lo que sí está claro y es prácticamente inminente es el traslado de Sancho a otra prisión, posiblemente a la de Surat Thani, sobre la que Romero ha dicho que "el cumplimiento en ellas es mucho más duro y en unas condiciones con un índice alto de mortalidad por enfermedades e infecciones".

"Las condiciones en las que se encuentran los internos son lamentables y también por agresiones entre los propios internos. Esperemos que no sean demasiado malas esas condiciones porque una cosa es la privación de libertad y otra el respeto de los derechos humanos de cualquier condenado por el delito que sea", ha indicado Romero.