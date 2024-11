Un empresario y torero se convierte en el doble de Julio Iglesias con 12 conciertos por España

Diego Ramos es un hombre polifacético. Este empresario salmantino estudió la carrera de derecho pero hace 25 años decidió mudarse a Andalucía para conseguir su sueño: ser torero. Allí se formó junto El Litri y Juan José Padilla y allí sigue todavía residiendo, concretamente en Sanlúcar.

Actualmente, Ramos ha dejado los toros y es noticia por el homenaje a Julio Iglesias que ha preparado para actuar en varias ciudades españolas. "Me ha salido mi vertiente musical artística y estoy haciendo un tributo a Julio Iglesias por toda España en teatros y donde estoy disfrutando mucho", explica al periódico Lavozdelsur.es.

Ramos explica que lleva toda la vida cantando y que siempre ha sido "muy showman". "Yo me presenté a Operación Triunfo en la segunda edición, pero no pasé el casting. Luego, de una manera circunstancial, en los últimos años he cantado en diferentes eventos", asegura.

"Julio Iglesias ha sido mi mayor referente en toda mi vida, musicalmente hablando. A partir de ahí, este tributo se lo hago alejado de la imitación, con una interpretación mía personal y con mi sello propio, que creo que lo tengo. Al menos la gente es lo que me dice, que tengo mi propia personalidad. Porque la tengo de torero, soy un torero en el escenario cantando", cuenta durante la entrevista con el diario local.

Ramos cuenta que la idea surgió después de que lo invitaran a un concierto homenaje al propio Julio Iglesias y a Frank Sinatra en un hotel de Madrid. Allí cantó dos canciones, las suficientes para que un promotor se fijara en él y le propusiera hacer el espectáculo.

Sobre los nervios, reconoce que tiene menos que cuando era torero, pero que sí tiene cierta tensión por olvidarse de algo ya que no lleva papeles y hace un espectáculo de casi dos horas.