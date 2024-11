Un experto en casa real no tiene dudas: Meghan abandonará al príncipe Harry

Desde la salida de Meghan Markle y el príncipe Harry de la familia real británica y las entrevistas, documentales e incluso el libro que presentó el hijo pequeño de Carlos III han puesto en el foco la relación de ambos con la casa real. Sin embargo, ahora algunos empiezan a cuestionar también su relación.

Es el caso del historiador y experto en casa real, Hugo Vickers, quien apunta a un distanciamiento entre ambos por un supuesto patrón de comportamiento en Meghan Markle. Según recoge The Sun, Vickers asegura que “la gente actúa según su personalidad y tienen un patrón”.

“Odio decirlo, pero su historial es que abandonó a su padre, abandonó a su primer marido, abandonó al chef canadiense que era su amante”, recuerda al citado medio y concluye con que supuestamente dejó a su mejor amiga Jessica Mulroney, así como “toda la familia real británica”.

"Entonces, ¿quién será el próximo en ser despojado? Creo que inevitablemente, lo más probable es que sea el príncipe Harry y llegará un momento en que ella pensará que no lo necesita", recuerda.

El experto en realeza no se atreve siquiera a poner una posible fecha, pero lo que sí deja claro es que desde su punto de vista Markle es la que hará creer que es Harry “el que está en una situación equivocada para poder decir que ella es una mujer agraviada y que él simplemente se comportó como todos los demás”.

Vickers acusa de “victimismo” a Markle y asegura que no cree que ella admita haber cometido un error ni en el caso de una supuesta ruptura con el príncipe Harry. “Lo siento mucho por el Príncipe Harry, porque creo que está en una situación muy difícil en este momento”, se lamenta el experto en casa real.

Vickers continúa cargando contra Markle en el artículo asegurando que sus proyectos personales no han ayudado Harry. No creo que sus proyectos le hayan hecho ningún bien a Harry. “Los Juegos Invictus no fueron enteramente iniciativa suya, pero ciertamente fue él quien los hizo famosos y populares, y ha hecho un trabajo increíblemente bueno con ellos”, añade y apunta que con ello el príncipe quiere dejar claro que la víctima no es ella y que con esto “puede hacer que la gente pueda volver a empezar”.

"Se ha convertido en una víctima, quiero decir, siempre se queja de todo y de cómo todos están en su contra como en entrevistas de Oprah, Winfrey, el documental de Netflix , el libro Spare...”, señala. "Es todo una letanía de quejas del tipo 'pobrecita de mí', lo cual es terrible", añade.

A pesar de los rumores de ruptura o distanciamiento, el entorno cercano de la pareja ha asegurado que las recientes apariciones por separado de Markle y Harry se deben a que quieren orientar sus carreras profesionales a distintos puntos.

"Harry está centrado en su labor solidaria, mientras que Meghan quiere probar suerte en el mundo empresarial. No obstante, habrá apariciones conjuntas "en torno a aquellas áreas de trabajo impulsadas por causas benéficas que ambos defienden desde hace años", señaló un amigo de la pareja a People.