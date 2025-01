Un icónico exfutbolista revela el extraño electrodoméstico con el que duerme: cuesta creer que su ruido le relaje

Por todos es sabido que los gustos, aficiones y fetiches de las celebridades rozan -y superan- en muchos casos, lo enfermizo. Y si hablamos de deportistas de élite, se podría decir que incluso más. Todos tienen sus costumbres, sus rituales y sus supersticiones que para ellos son determinantes a la hora de afrontar una cita deportiva.

Sin embargo, no todas esas costumbres y manías tienen por qué quedarse una vez que dejan el deporte atrás, aunque en la mayoría de casos sí. En esta ocasión, quizá no podría calificarse de fetiche extraño o manía obsesiva, pero sí sorprendente.

Hablamos del exfutbolista del Manchester United, Wayne Rooney, ganador de varias Premier League, Champions, y todo tipo de títulos colectivos. Quien fuera una de las máximas estrellas de la selección inglesa en la década de 2010, colgó las botas hace ya varios años, y ahora es entrenador.

Pero en Inglaterra recientemente no ha sido noticia por eso, sino por una razón que poco o nada tiene que ver con su desempeño laboral. Más bien con su vida privada. Y es que, el natural de Liverpool, durante una entrevista al podcast británico Stick to Football, reveló un secreto personal que lleva a cabo cuando se mete en la cama.

De acuerdo con sus declaraciones, Rooney confesó utilizar un secador de pelo para dormir. Según él, el sonido le relaja y le ayuda a conciliar el sueño. Dijo que activa la máquina para que expulse aire frío y lo coloca frente a su cara.

Aunque no solo lo usa para eso, ya que, como su esposa Coleen señaló, en muchas ocasiones, cuando ella no está en la cama, Wayne Rooney lo usa para calentarla. "Si me levanto y él todavía no está en la cama, puedo oírle ir a buscar el secador de pelo", afirma Coleen.

De hecho, relató que en algunas ocasiones, el exfutbolista se queda dormido ya que debido al ruido del secador no escucha el despertador, una confesión ante la que los presentadores del podcast -uno de ellos Roy Keane, también exfutbolista del United- no daban crédito.

Pero como todos se habrán imaginado leyendo esta surrealista historia, existen grandes riesgos al mantener encendido una máquina de este tipo a la luz durante toda la noche. De hecho, tanto Rooney como su esposa, contaron que una vez se "sobrecalentó y explotó". Y el ex del United añadió que cuando despertó, "se derritió" contra su pierna, recordó entre risas el ahora entrenador.