Una modelo roza la tragedia por medicarse con Ozempic: "Prefiero morir que volver a tomarlo"

Lottie Moss, la hermana pequeña de Kate Moss, de 26 años, usó su podcast Dream On with Lottie Moss para lanzar un mensaje de alerta sobre el consumo del medicamento Ozempic, el antidiabético que se ha consolidado como una herramienta efectiva en la lucha contra la obesidad, pero que muchas personas se suministran con la única finalidad de deshacerse de algunos kilos.

“Hace unos meses, no me sentía contenta con mi peso, tenía una amiga y ella podía ayudarme", comienza relatando cómo consiguió que un médico le recetase el famoso medicamento sin ningún tipo de control ni prueba anterior.

Sólo se lo inyectó durante dos semanas —dos veces—, y logró perder más de cinco kilos. Hasta que una mañana se encontró realmente mal: "Le dije a mi amigo: 'No me puedo levantar. No retengo comida ni líquidos. Necesito ir al hospital".

Acudieron al hospital de madrugada y allí una enfermera le preguntó: "¿Qué dosis estás tomando? Dios mío, esa no es la cantidad que deberías tomar", aseguró asustada. La dosis que le administraron era la recomendada "para personas que pesan 100 kilos o más y yo estoy alrededor de los 60".

Ya en el hospital, Lottie Moss sufrió convulsiones debido a la deshidratación que sufría: "Honestamente fue una de las cosas más aterradoras que me ha pasado en la vida. Prefiero morir que volver a tomarlo".

'Espero que hablar de esto y contar mi experiencia pueda servir de lección a algunas personas. No vale la pena", explica Moss sobre la intención de ese vídeo y alerta sobre la resurrección del modelo de belleza que encumbra la delgadez. "Esto no debería ser una tendencia en este momento... ¿A dónde se fue la positividad corporal? No lo entiendo porque nos estaba yendo muy bien, las chicas con curvas comían y se estaba volviendo más una tendencia tener más curvas y ser sexy, y ahora hemos regresado en el tiempo hasta esa heroin chic, al no comer, estar súper, súper delgada", argumenta.