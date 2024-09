Una revista extranjera publica unas fotos de Juan Carlos I y Bárbara Rey besándose

La revista Privé, de Países Bajos, ha publicado este miércoles unas fotografías inéditas del rey Juan Carlos I y Bárbara Rey, al parecer de 1994, en las que aparecen en actitud cariñosa y besándose en lo que parece ser una terraza.

En las distintas fotos, se les puede ver abrazados, charlando y compartiendo un rato distendido.

Según recoge Vanitatis, son "unas imágenes que nunca habían visto la luz en un medio impreso, aunque sí corrieron hace años las redacciones de algunos medios muy conocidos de nuestro país, sin que nunca llegaran a publicarse".

Habría sido Ángel Cristo Jr., hijo de la artista, quien se las habría vendido a la publicación. Las fotografías podrían formar parte de los materiales por los que Bárbara Rey lo demandó en el mes de julio. "Mi hijo se aprovechó de la confianza que yo tenía en él para robarme los documentos y hacérselo suyos", señaló la vedette entonces a la mencionada publicación española.

"No tengo palabras. Entiendo que voy a hacer lo mismo que he hecho hasta ahora, utilizar la justicia. Estas fotos son mías, pertenecen a mi privacidad", ha señalado Bárbara Rey a Vanitatis. "Me he quedado con la boca abierta y triste", ha agregado.