Victoria Federica saca a los dragones y se declara "legítima heredera"

Aunque también haya rencillas y las coronas ronden de un lado a otro, las diferencias entre La Casa del Dragón (Max) y la Casa Real de España son muchas. Al menos, hasta ahora.

Para la última promoción, Max ha querido contar con Victoria Federica. La hija menor de la infanta Elena ha protagonizado este último anuncio también en colaboración con Starbucks en el que ha hecho un guiño a su condición dentro de la familia real declarándose "legítima heredera".

"Si eres tan fan de La Casa del Dragón como @vicmabor y te ves los episodios de madrugada según salen; seas #TeamGreen o #TeamBlack, necesitarás un Starbucks para seguir en la batalla", reza el texto que acompaña al vídeo.

En él, la influencer aparece entrando a las 8:00h a un Starbucks pidiendo "un Cold Brew grande". Tras esto, interpela a la camarera con un: "¿Tú también viste el capítulo, no? Qué fuerte lo de anoche. Hacía tiempo que algo no me quitaba tanto el sueño".

"¿Team Black o Team Green?", le pregunta la trabajadora de la cadena, ante lo que la hermana de Froilán responde: "Ya sabes que no me posiciono, pero cuando lo haga, habrá señales" mientras se coloca una gorra en la que se puede leer "la legítima heredera". "Porque al final, en todas partes cuecen habas, ¿no?", concluye, con una mirada a cámara que para muchos ha sido interpretada como toda una pulla a la familia real.

Aunque otros también ha criticado las dotes interpretativas de la influencer o su posición en el mundo de la moda y eventos por sus lazos con la familia real.