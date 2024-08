Will Smith somete a David Bisbal al test del coche y se desatan los comentarios

David Bisbal y Will Smith

No es extraño que Will Smith haga partícipe de sus proyectos a su hijo Jaden. Ya lo ha hecho en varias ocasiones en el mundo del cine y este verano han publicado un sencillo juntos. Se llama WORK OF ART, un tema al que está sometiendo a lo que el que fuera protagonista de El príncipe de Bel Air denomina "el test del coche".

"Lo escuchas en el estudio, puedes ponértelo en tus auriculares y demás, pero la gran prueba es el coche", asegura el actor en un vídeo que ha compartido en su canal de YouTube. Para ello, pone una de sus canciones en un auto e invita a otro artista a escucharlo junto a él y a que le dé su opinión.

En esta ocasión, ha sido el turno del cantante español David Bisbal. Ya lo han hecho Paulo Londra o Young Miko, pero el último que ha compartido ha sido el del intérprete de Ave María, al que ha llamado al comienzo del vídeo "hermano".

"Estoy terminando mi álbum", le ha indicado el artista estadounidense, por lo que le ha explicado que lo ha invitado a escuchar juntos en los dos asientos delanteros del coche "un mix" de ese trabajo final.

Mientras la están escuchando, el cantante español se anima y entona una melodía sobre la música que está sonando. "¡Necesito eso, necesito eso!", exclama Smith. A lo que Bisbal contesta: "¿Quieres una versión española? ¡Llámame!".

Las redes sociales no han tardado en reaccionar a este encuentro. "La unión que no sabíamos que necesitábamos", ha escrito una usuaria en su perfil de X. Otro ha titulado este encuentro como "EL CROSSOVER".