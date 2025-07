Isabel Jiménez: "Tengo muchas ganas de que el programa vuele solo porque es un programón"

Llevamos unas semanas sin verla al frente de los informativos de mediodía de Telecinco, porque estaba de vacaciones, pero este jueves Isabel Jiménez vuelve a la pequeña pantalla con el estreno de Mis raíces, un nuevo formato de entrevistas que se emitirá en Cuatro a partir de las 22.50 horas. "Tengo muchas ganas porque lo empezamos a rodar en mayo del año pasado y terminamos de grabar en abril, pero la producción es muy compleja y por eso el estreno se ha dilatado tanto. Tengo muchas ganas de que vuele solo y que se vea. La verdad es que es un 'programón", asegura la periodista almeriense a El HuffPost a pocas horas de la emisión de este primer capítulo.

La apuesta para el lanzamiento de Mis raíces es fuerte, con la modelo y presentadora Blanca Romero como invitada. "Ha sido muy generosa", asegura Jiménez. "Como Blanca no tiene filtro, pues cuenta cómo la detuvieron en un aeropuerto de Nueva York con una bola de hachís en el bolso. Aunque también hay un momento que se rompe al hablar de maternidad", desvela.

Pero es que de eso trata este programa, de conocer en profundidad a las personas que habitan detrás de una imagen pública, de compartir impresiones con las personas con las que crecieron para saber de dónde vienen y ahondar en los sueños y motivaciones que las han conducido a su presente. "Los invitados se rodean de su gente más cercana, de gente que no ha salido nunca en la tele, padres, amigos, que se olvidan de que están rodando y hemos vivido situaciones divertidísimas y situaciones muy emotivas de terapias familiares".

Blanca Romero es la primera invitada de esta primera temporada, pero Jiménez visitará los orígenes y el entorno más íntimo de siete personajes públicos más. Con el Ministro Carlos Cuerpo viajará hasta su pueblo de Badajoz para conocer a su familia y amigos, e incluso se irá a correr con él -"aunque no me gusta correr"-. Con Vanesa Martín, sus padres y sus tíos compartirá una fiesta flamenca, y cantarán y bailarán. Con Marta Sánchez viajará hasta tierras gallegas para pasear con su madre por el barrio que vio crecer a la artista. Con Ana Peleteiro conocerá cómo fue el proceso de adopción por boca de sus padres. Dulceida, Palomo Spain y Andrés Iniesta completan el listado de invitados.

Con el exfutbolista campeón del Mundial -que además es socio fundador de la productora NSN creadora del formato junto a LACOproductora- estuvo en Dubai y reconoce que quizá fue el programa más difícil porque era el primero que se grabó: "Es una persona que todo el mundo conoce y tenía que bucear en su vida para encontrar algo novedoso. Y luego Andrés es muy para dentro... Este fue el primer reto y al final lo conseguí, me contó su historia de amor con Ana... No conseguí que llorase, pero sí que se emocionase".

14 años al frente de los informativos

La periodista nos confirma que por supuesto que volverá a sus informativos en cuanto acaben sus vacaciones. "Llevo 20 años como presentadora, catorce años en el mismo plató o a la misma hora. Es como mi oficina", puntualiza y reconoce que este nuevo programa ha sido una bocanada de aire fresco.

"Este programa soy yo en esencia, es que yo soy parte del programa porque yo soy así", señala. Por eso no se lo pensó dos veces cuando se lo ofrecieron: "Me lo propuso la cadena. Cuando les llegó el formato pensaron en mí y LaCoproductora también coincidió. Los dos me tenían en la cabeza. Fue un regalazo".

Asegura que hay muchos personajes aún a los que le apetece conocer de esta manera y que no han sido posibles por agendas, porque había que cuadrar mucha logística. "Ahora cuando vean el programa terminado, con la factura que tiene, va a ser un programa al que la gente va a querer venir", concluye ilusionada ante la cuenta atrás para su estreno.