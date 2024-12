La controvertida razón por la que Miss Francia 2025 está excluida del concurso Miss Mundo

"Es un sueño que perseguía. Con 34 años, tengo otra visión de la vida y deseo ser una mujer inspiradora a gran escala", dijo Angélique Angarni-Filopon, tras ser coronada como Miss Francia 2025. Se trata de la mujer en la ganadora con más edad en la historia de este premio, que ya cuenta con 95 ediciones.

Ella, sin embargo, que ya fue campeona en el Miss Martinica, no se podrá presentar al concurso mundial. El motivo radica precisamente en su edad y en que el tope de edad en la máxima categoría no es el mismo que en la competición gala.

La edad de las aspirantes a Miss Mundo debe oscilar entre los 18 y los 27 años. Esa es una de las diferencias que presenta la edición francesa de la internacional. En la primera, desde que Cindy Fabre asumió el puesto de dirección del comité, se modificó el reglamento para que el límite de edad fuera superior.

Este no es el único cambio que se ha producido en el concurso galo. Ahora también pueden aspirar al premio mujeres trans que hayan modificado su estado civil. Otros requisitos que no han cambiado son los que tienen que ver con la estatura, que ha de ser mínimo de 1,70, y no consumir de manera pública ni tabaco ni alcohol.

Quién es Angélique Angarni-Filopon

La actual ganadora del máximo concurso de belleza francés es Angélique Angarni-Filopon, nació un 9 de octubre de 1990 y ejerce de azafata en una pequeña compañía aérea denominada Corsair.

Ella, en su discurso, aprovechó para hablar de su edad, ahora que es la galardonada con más año en los casi 100 años de concurso. "Eso demuestra que no hay una fecha de caducidad para las mujeres que quieren ser Miss Francia", dijo.