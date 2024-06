La flor que parece mala hierba es inteligente y puede 'escuchar los gritos'

Las plantas no hablan, no se mueven y no tienen un sistema nervioso como el que pueden tener algunos animales, pero eso no quiere decir que no tengan su propia inteligencia natural.

Así se desprende de varias investigaciones de Andre Kessler, ecólogo químico de la Universidad de Cornell, y su estudiante de doctorado, Michael Mueller, que se han publicado en la revista Plant Signaling and Behavior. Estos estudios demuestran que algunas plantas podrían considerarse 'inteligentes'.

Para uno de los experimentos han utilizado la planta Solidago canadensis, también conocida como vara de oro o plumero amarillo, que es una planta silvestre típica de Estados Unidos.

Según el experimento, esta planta "escucha los gritos" de otras plantas vecinas cuando están siendo atacadas por algún herbívoro. Tal y como recoge Business Insider, "cuando las larvas del escarabajo de las hojas comienzan a masticar sus hojas, esta emite compuestos orgánicos volátiles (COV) que indican a los insectos que la planta está dañada y que deben buscar una mejor fuente de alimento".

Además, las plantas que están sufriendo un ataque reflejan la luz de manera diferente porque pueden alertar a sus vecinas.