La planta prohibida que jamás debe compartir espacio con un limonero

Es bien sabido que hay plantas que no deben ubicarse cerca de otras de los que son, por así decirlo, enemigas naturales. Es el caso de los árboles de cítricos, como los limoneros y naranjos. Hay que tener mucho cuidado con lo que plantas cerca para evitarte disgustos.

Lo fundamental es informarte de qué plantas pueden resultar beneficiosas o perjudiciales para el crecimiento de estos árboles de cítricos en concreto. Hay cinco pautas, en este caso, que deberías tener en cuenta, según publicaba la especializada en cultivos y jardines Better Homes and Gardens. deja cinco consejo imprescindibles sobre los ‘vecinos’ ideales o prohibidos de los limoneros o naranjos.

En primer lugar, evita situar cerca de ellos otras plantas que compitan con él por el agua y los nutrientes del suelo. Por ejemplo, las plantas que requieren mucha humedad, como nuestras comunes hortensias, pueden dejar los cítricos deshidratados. Tampoco deberías plantar cultivos de raíces profundas cerca de los limoneros, ya que pueden interferir con el sistema de raíces del árbol. Así que si decides plantar hierbas cerca, evita cavar profundamente en el suelo.

Lo ideal es mantener un área de aproximadamente medio metro alrededor del tronco del árbol libre de otras plantas, lo que te garantiza un fácil acceso a él para podar, cosechar y evaluar el árbol. Por ejemplo, para comprobar si hay acumulación de humedad no deseada o para eliminar cualquier crecimiento cercano de malas hierbas no deseadas.

Tampoco es buena idea que estén situados los limoneros cerca de grandes árboles que puedan hacerles sombra, ya que necesitan que les dé el sol durante todo el día. Además, como decíamos antes, estas plantas de mayor tamaño también competirían por los nutrientes y el agua, perjudicando el desarrollo del limonero.

Hay que tener también en cuenta que si el césped crece demasiado cerca del tronco del árbol, hay riesgo de que al cortar el césped se pueda dañar el tronco. Así que conviene mantener un área despejada de 30 centímetros alrededor de la base del árbol para proporcionarle el espacio seguro que necesita.

Así que, según los expertos de Better Homes and Gardens, las plantas que son las compañeras ideales de los cítricos son aquellas que requieren condiciones similares de suelo, luz solar y humedad. Algunas opciones adecuadas pueden ser las hierbas y plantas con flores, como la albahaca, la borraja, las capuchinas, las caléndulas y el aliso. Pero, recuerda, al plantarlos ten cuidado de no dañar las raíces de los cítricos y evita cavar demasiado profundo.