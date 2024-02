La 'Zorra' de Nebulossa representará a España en Eurovisión 2024

Zorra, el himno feminista del dúo alicantino Nebulossa, ha dado este sábado la gran sorpresa del Benidorm Fest y representará a España el próximo 11 de mayo en la final de Eurovisión 2024 tras lograr la máxima puntuación del jurado junto con el bolero de St. Pedro y ser la favorita del televoto. Una apuesta transgresora y reivindicativa que ya era la canción más escuchada de la edición y que se ha convertido en un fenómeno viral desde su lanzamiento.

Inmersos en una fiesta retro con tintes de cabaret y hombres bailando con corsé y botas de tacón alto, este derroche glam entre lo clandestino y lo prohibido del grupo se coronó como la vencedora de la preselección española. Un éxito colosal para un grupo con sólo cinco años de vida que apenas contaba con seguidores hasta la fecha. La valentía de su apuesta y el carácter irreverente de la misma han elevado hasta el triunfo un tema que mezclando sintetizadores, melodías de los 80 y una estética kitsch, sirve como canto al empoderamiento y a la libertad. "Todas las mujeres nos hemos sentido alguna vez insultadas y denigradas", aseguraban hace unas semanas en una entrevista a El HuffPost.

María Bas (55) y Mark Dasousa (47), los integrantes de Nebulossa, están casados, tienen dos hijos y regentan una peluquería. En 2020, lanzaron su primer single, La Colmena, y, apenas un año más tarde, su primer álbum de estudio, Poliédrica de mí. En ese disco se incluía Glam, escogida Mejor Canción del 2021 por el jurado de Indie Cool. Tras el éxito de su primer LP, Nebulossa cantó en algunas salas de Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga, Zaragoza y Ponferrada, entre otras, y fueron ganadores del concurso Studio Mans y nominadas a los premios Pop Eye como Grupo Revelación. Ahora les llega el momento de enfrentarse al duro reto de acudir a Eurovisión y de intentar poner fin a los más de 50 años de sequía eurovisiva para España, aunque ya han conseguido elevar su himno feminista al escenario musical más importante de Europa.

La medalla de plata de la noche fue para el canario St. Pedro y su bolero Dos Extraños (Cuarteto de cuerda), que desde diciembre había sido encumbrada como la favorita de la edición. El tinerfeño deslumbró sobre el escenario del Palau d’Esports l'Illa de la turística ciudad alicantina con un bolero clásico de notas caribeñas que puso la nota elegante y sofisticada de la noche. El romanticismo y el desamor que desprende su cuidada letra impregnó por completo una puesta en escena que el canario arrancó portando en su mano derecha una rosa roja para luego arrojarla al suelo, un lamento sentimental que también pretendió reforzar con las siluetas de cuatro bailarinas como símbolo del dolor por un antiguo amor. St. Pedro interactúa con ellas durante partes de su canción para transmitir ese desgarro profundo de la decepción y el desconsuelo, siempre acompañado de la delicadeza de la melodía y su voz cálida. Fue también el más votado por el jurado junto con Nebulossa, aunque el televoto le dejó con la plata.

El bronce de la noche fue para Angy por su apuesta rock Ahora sé quién soy, con la que pretendía hablar sin tabúes sobre los miedos, la depresión, la ansiedad o la importancia de la salud mental. Una actuación para el recuerdo como también se recordará (e imitará) la sexy interpretación de Jorge González, el favorito del demoscópico y cuarto clasificado de la noche.

El exconcursante de OT prometió subir la temperatura con su canción Caliente y lo hizo desde su arranque con cuatro de sus bailarines dentro de una ficticia sauna llena de (excesivo) vapor. Para el resto de su actuación, el artista explotó todos los tópicos posibles -impecable su vestuario con un pantalón estrecho negro y detalles con motivos florales cubriendo su torso - para compactar una actuación subida de pulsaciones donde la coreografía jugó un papel predominante. Probablemente, era el pack más fiable para lograr un buen resultado para España en Eurovisión, pero se quedó sin opciones de triunfo por un lapsus del candidato con la letra del tema y también por la mala valoración del comité de expertos.

El Benidorm Fest también nos ha regalado la oportunidad de disfrutar en el prime time televisivo de un portento vocal e interpretativo como el de María Peláe, quien apabulló con su magnífica actuación de Remitente, una carta en forma de canción que recuerda la matanza indiscriminada de civiles en febrero de 1937 tras la caída de Málaga en plena guerra civil. Su escenografía, la más artística y también la más impactante, mostró con crudeza el horror y la muerte con la ayuda de cuatro bailarines que emergían de sus fosas para retratar la mayor de las miserias humanas.

Una candidatura redonda a la que, quizá, algunos dieron la espalda para no repetir la fórmula fracasada del flamenco tras la participación de Blanca Paloma en Eurovisión. Aunque ella misma, horas antes, reivindicaba la diversidad de estilos y propuestas dentro de este género. "¿A que tú puedes pedirte de primero un guiso y de segundo tortilla de papas? Pues ambas cosas, tienen papas. Y no son lo mismo", señalaba en un tuit con su habitual gracia la artista malagueña. Pese a no ganar y quedar sexta, perdurará su imponente actuación y su valiente propuesta para la reivindicación de la memoria histórica.

Tampoco partían con muchas posibilidades el homenaje al surrealismo español de Sofía Coll, con cambios de vestuario e imponente baile durante su actuación de Here to Stay, o la coreografía gestual de Miss Caffeina para denunciar las críticas y los juicios de valor tan habituales en nuestros días con su enérgica Bla Bla Bla. Fueron los dos menos votados de la noche. Mientras, Almácor tuvo que conformarse con la quinta plaza pese a que muchos consideraban que Brillos Platino, su tema urbano, debía ser la opción elegida como representación de la música que más suena en España en 2024. Su equipo, eso sí, denunció públicamente en redes sociales un "boicot" en su actuación por problemas en sus efectos digitales y en la pirotecnia que lastraron su presentación.