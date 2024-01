Nebulossa y su himno feminista 'Zorra': "Todas las mujeres nos hemos sentido alguna vez insultadas y denigradas"

La canción, sólo por su título, ya resulta llamativa: Zorra. Pero su letra no lo es menos.

Si salgo sola, soy la zorra

Si me divierto. la más zorra

Si alargo y se me hace de día

Soy más zorra todavía

Cuando consigo lo que quiero (zorra zorra)

Jamás es porque lo merezco (zorra zorra)

Y aunque me esté comiendo el mundo

No se valora ni un segundo

María Blas y Mark Dasousa, integrantes de Nebulossa, son quienes han 'parido' este nuevo himno feminista que sigue los pasos del célebre Ay, mamá de Rigoberta Bandini. Su meta, al igual que lo fue para la cantante catalana, es representar a España en Eurovisión. Antes tendrán que pasar por la criba del Benidorm Fest, aunque el tema ya empieza a ser un éxito.

A primeros de año, Zorra se encaramó al primer puesto de las canciones más virales de Spotify en España. Un gran logro para un grupo con sólo cinco años de vida que mezclando sintetizadores, melodías de los 80 y una estética retro se han ido poco a poco haciendo un hueco en los márgenes del underground. "Sabemos que el Benidorm Fest nos puede ayudar a dar visibilidad al grupo. Si conseguimos eso, ya estamos contentos", aseguran en su entrevista con El HuffPost.

Ambos todavía no se creen que RTVE les escogiera entre los 16 elegidos para participar en la preselección. "Fue un shock total", asegura Mark, que desconocía que su compañera de grupo y de vida había decidido presentar la canción para el concurso.

Ahora, su tema está entre los más escuchadas de la edición y algunos los sitúan como favoritos para la victoria en la ciudad alicantina. No están seguros, eso sí, de si podrían usar la palabra 'zorra' de manera despectiva en Eurovisión. "Nosotros también tenemos esa intriga", aseguran entre risas. Pero lo que sí saben es que Nebulossa ha llegado al mundo eurovisivo para romper reglas y muchos tabúes.

- En primer lugar, quiero que sepáis que tengo mucha curiosidad por saber cómo se gesta esta canción ¿En qué momento decidisteis escribir un tema con este título tan llamativo?

María: 'Zorra' es una palabra que he llevado dentro de mí durante mucho tiempo. De hecho, todas las mujeres nos hemos sentido en algún momento insultadas, marginadas y denigradas. Por eso, decidí que había que dejar esa palabra al margen, empoderarme y sacar todo aquello que me había hecho sentir mal durante mucho tiempo. Es muy curioso que una vocal pueda cambiar el significado radical de una palabra. ¿Por qué 'zorro' se utiliza cuando hablamos de alguien astuto y 'zorra' es un insulto?

- ¿Has escuchado muchas veces esta palabra a lo largo de tu vida, María?

María: Desgraciadamente, sí. Está en el subconsciente de los hombres.

- ¿Y esta canción estaba pensada para el Benidorm Fest?

María: Iba a salir como single el 3 de noviembre, pero como nos dijeron que habíamos sido seleccionados...

Mark: (Interrumpe) No, no. La enviaste al Benidorm Fest sin decirme nada (ríe).

- ¿Cómo?

Mark: Sí, sí. Yo no supe nada hasta la elección. Cuando me dijo que la había presentado, pensaba que la iban a escuchar, no que ya había sido seleccionada.

- ¿Entonces tú no sabías que María había presentado la canción al Benidorm Fest?

- Mark: No, para nada. Fue un shock total

- (A María) ¿Por qué no se lo contaste?

María: A ver, yo soy quien me ocupo habitualmente de hacer las inscripciones para concursos o para girar en salas. Y no se lo comenté porque era un domingo, lo estaba haciendo corriendo... ¡y quién iba a pensar que nos elegirían!

- ¿Y cuál fue tu reacción cuando te llamaron por parte de RTVE, María?

María: Pues estaba trabajando y no me lo podía creer. De hecho, día de hoy, sigo sin créermelo.

- Una duda: ¿se puede decir la palabra ‘zorra’ en Eurovisión? ¿Habéis tratado este asunto con RTVE?

María: Nosotros también tenemos esa intriga, pero entendemos que si hemos sido seleccionados por RTVE es porque está dentro de la normas del festival.

Nebulossa, durante su entrevista con El HuffPost Aurora Pascual

- Lo cierto es que esta no es vuestra primera incursión en el mundo de Eurovisión, porque hace un año ya participasteis en la preselección para representar... ¡a San Marino! ¿Cómo acabasteis ahí?

María: Tengo una amiga que me envía muchas solicitudes de inscripción. Al principio, pensé que no merecía la pena, pero luego decidimos irnos unos días de vacaciones por allí(ríe)

- ¿Pero sois eurofans? ¿O lo hicisteis para probar suerte?

María: Eurofán como tal, no. Pero el Benidorm Fest sí lo hemos seguido gracias a la participación de artistas como Rigoberta Bandini o Varry Brava. Creemos que, gracias a este formato, se está empezando a apostar por diferentes estilos de música.

Mark: Y el concurso tiene una mezcla muy guay de grupos consolidados y emergentes. El Benidorm Fest ha recuperado ese interés perdido por Eurovisión gracias a esa actualización que han hecho. Durante mucho tiempo, el concurso ha estado muy separados de la música underground y, ahora, hay propuestas interesantes de muy diferentes géneros. Y algo muy bueno también es que no todo viene de una discográfica grande.

- Ya se han hecho comparativas entre Zorra y Ay, mamá, la canción que presentó hace dos años Rigoberta Bandini. ¿Creéis que la vuestra también puede acabar convirtiéndose en un himno feminista?

María: No lo sabemos, el público es soberano. Lo que sí pretendemos es que el mensaje de la canción llegue a cualquier persona que se pueda sentir identificada con la letra.

Mark: La canción tiene un mensaje empoderador, pero también un ritmo bailable y mucha electrónica. Nosotros nos sentimos muy representados con la canción y no pretendemos que quiera ser un himno de nada. Pero si es así, bienvenido sea.

- 2023 contabilizó más víctimas de violencia machista que el año anterior, la brecha salarial de género se sitúa por encima del 20% en España… Y aún hay gente que cree que existe plena Igualdad en España. ¿Seguimos siendo un país machista?

María: Un poquito. Si no, habría igualdad en todos los ámbitos.

- María, te lo pregunto directamente a ti: ¿hay machismo en la industria musical?

María: También. En los festivales de hoy en día hay más hombres que mujeres y a nosotros siempre se nos exige más.

Nebulossa, durante su entrevista con El HuffPost Aurora Pascual

- Vosotros estáis, ahora mismo, peleando por estar en esos festivales. Por cierto, ¿desde cuándo os conocéis?

María: Además de compartir proyecto, compartimos nuestra vida sentimental. Llevamos veinte años juntos, aunque nos conocemos desde hace más tiempo porque nuestros padres eran amigos.

Mark: De hecho, ella era mi canguro (risas)

María: Esto se tiene que aclarar que a ver si parece que yo era una chica mayor que le gustaban los niños y no (jaja). Nos llevamos sólo siete años de diferencia.

- Y si llegarais a Eurovisión, ¿cómo os imagináis sobre ese escenario?

María: Yo primero quiero centrarme en la semifinal del Benidorm Fest. Porque si pienso en eso, me asusto.

- ¿Pero dónde os veis dentro de dos o tres años?

María: En todos los festivales. Molaría, ¿no?

Mark: Sabemos que el Benidorm Fest nos puede ayudar a dar visibilidad al grupo. Si conseguimos eso, ya estamos contentos. Y si la canción se convierte un himno o vamos a Eurovisión, todavía más contentos, aunque no es nuestro objetivo principal.