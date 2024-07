Lamine Yamal, el benjamín de la selección que hace historia orgulloso de Rocafonda

El gol por la escuadra de Lamine Yamal el pasado martes ante Francia marcó un antes y un después en la historia de La Roja. El de Espulgues de Llobregat se convirtió a sus 16 años en el jugador más joven en marcar con la selección española. Su tanto iniciaría la remontada que continuó Dani Olmo y daría el pase a la final de este domingo.

El benjamín de la selección ha hecho frente con esta última convocatoria a críticas, cuestionamientos y racismo. También a que muchos no sepan pronunciar su nombre. Pero lo que ha dejado claro es que dentro del terreno de juego pocos pueden hacerle frente.

El jugador del FC Barcelona es lejos del terreno de juego un chico que este año entra en primero de Bachillerato. De hecho, la propia selección española compartió el vídeo de cómo en la concentración del campeonato también dedicaba tiempo a estudiar y cumplir con sus obligaciones como cualquier alumno de 4º de la ESO.

"Si ven que estamos en cuartos de final o de octavos, pues no me meten mucha caña. Pero los días de descanso, que saben que no estoy haciendo nada, sí me dicen 'Haz esto, haz lo otro", explicaba en el vídeo.

De hecho, antes de jugar con Georgia recibió la noticia de que había aprobado el curso. Según informa Vanity Fair, sus asignaturas favoritas son Física, Química y Matemáticas, aunque no todas se le dan igual de bien. Su serie favorita es Vis a Vis y disfruta también de los videojuegos, tanto en casa como con sus compañeros de la selección.

Callando el racismo y mostrando orgullo de su barrio

Si algo ha llamado la atención de Yamal ha sido cómo después de marcar cada gol el joven hace un guiño a su barrio con un 304 con las manos, que no es otra cosa que el código postal de Rocafonda (Mataró), donde se crió.

Allí, los niños le tienen como un referente e imitan este gesto en las calles y pachangas del barrio, tal y como han inmortalizado varios fotógrafos en esta última semana. Un barrio al que Vox ha definido en más de una ocasión como "estercolero multicultural".

Esta reivindicación a su barrio y a los jóvenes racializados como él —hijo de una ecuatoguineana y un marroquí— ha recibido aplausos de líderes políticos y personajes públicos como la vicepresidenta Yolanda Díaz.

No es el único en su casa que ha querido acabar con estos mensajes racistas. Su padre fue multado y condenado a pagar una multa de 546 euros en 2023 por atacar una carpa de Vox lanzando huevos al grito de "racistas", a raíz de los comentarios xenófobos del partido de ultraderecha hacia su barrio.

Sobre el racismo, en una reciente entrevista con GQ señaló que estos insultos son "algo lamentable y que no puede suceder". "Antes sí que se tomaba como algo normal, que es algo que tampoco puedo entender, pero es que ya no puede pasar más. Yo creo que LaLiga tomará medidas para que no vuelva a pasar", ha indicado.

"Al final, que tú estés practicando un deporte y que alguien te venga a ver y te insulte, pues hombre, tampoco es algo normal, pero se puede entender que sea la reacción de un espectador. Ahora, que te insulten por tu color de piel, la verdad, yo no le encuentro sentido", ha señalado.

La foto premonitoria con Messi

La imagen viral de un bebé Lamine Yamal junto a Leo Messi empezó a correr como la pólvora en redes en las últimas semanas. El responsable no fue otro que su padre Mounir Nasroui, quien compartió en Instagram la instantánea con el mensaje: "El comienzo de dos leyendas".

Fueron tomadas en otoño de 2007 por el fotógrafo Joan Monfort tras un sorteo de Unicef entre niños del barrio de Rocafonda para hacerse una foto con un jugador del FC Barcelona. "La foto es una coincidencia en la vida", señaló su padre a Mundo Deportivo.

Sin embargo, la presión que siente el joven tras la imagen después de que le comparen con el jugador argentino también le afecta, tal y como cuenta a GQ.

Leo Messi con Lamine Yamal en 2007 en la imagen de Joan Monfort. EFE

"En la prensa un día te ponen como el nuevo Messi y al día siguiente dicen que tienes que dejar de jugar. Así que lo mejor es centrarte en lo tuyo y en tu trabajo, y pensar solo en lo que te diga el míster, que es el que te quiere ayudar de verdad, y tus compañeros", señala.

De hecho, más allá de esa imagen con el argentino, Yamal quiere mantener su normalidad fuera del campo. En declaraciones a COPE lo dejo claro señalando que a sus pocos amigos no les da detalles de los entrenamientos o de otros futbolistas.

"Bueno, yo es que solo tengo un amigo, muy buen amigo mío y mi primo con el que voy siempre y es también como mi amigo", indicó. "Al final vengo del entreno, vengo de clase, vengo de pensar en fútbol y que me venga mi primo preguntando que cómo juega este pues... Le digo que lo busque en el móvil", añadió.