Larry Levene: el cine es la mejor manera de entender una cultura

Madrid, la vibrante capital de España, es una ciudad rica en cultura y energía. Es un centro de las artes y la industria creativa. Aquí, el director de cine, productor y guionista, Larry Levene, compartió con Diario del Pueblo digital —la edición en español de People's Daily Online— sus proyectos cinematográficos de gran alcance en China. El cineasta explicó que su viaje en la industria cinematográfica comenzó en China y, después de trabajar en allí durante casi 30 años, cree que el cine es "la mejor manera de entender un país, una cultura y la gente local".

Este año está marcado como el del lanzamiento mundial del primer largometraje animado producido por Levene, Dragonkeeper, una historia sobre el destino de una niña. La película sigue a una joven, que alguna vez fue esclava en una fortaleza del Himalaya donde el emperador tenía dragones, que toma el control de su propio destino con la ayuda de un dragón. La producción de la película, explicó Levene, se extendió durante seis años, retrasada por la pandemia y los cierres en China y Europa. Con la producción dividida entre equipos chinos y españoles, Dragonkeeper fue una verdadera coproducción, que requirió colaboración y coordinación constantes.

Levene destaca las marcadas diferencias entre la animación y la realización de películas de acción real que había estado haciendo en China durante muchos años. “La animación une la creatividad y la industria”, explicó. "Como industria, se trata de tuberías, software y hardware. Conectar diferentes sistemas, ya sea hardware o software, en diferentes países fue un desafío increíble". A pesar de estas dificultades, la cinta es un éxito rotundo, colocándose entre las cinco mejores películas en la semana de su estreno en más de 20 países, incluido el segundo lugar en España.

Dragonkeeper no fue el primer proyecto en el que Levene trabajó con equipos mitad europeos y mitad chinos; siempre lo ha hecho. Habla de hacer coproducciones entre Oriente y Occidente: "Es imposible abordar la realización de películas en el extranjero sin trabajar de cerca con equipos locales. Necesitas su aporte para evitar conceptos erróneos y capturar realmente la esencia de la cultura". Al combinar la experiencia de los equipos chinos y europeos, el director cree que los resultados siempre son más sólidos.

Levene admite que uno de los mayores obstáculos en la realización de películas interculturales es la barrera de la lengua. "La verdadera Gran Muralla es el idioma”, y agrega que, aunque disfruta de la poesía china, a menudo la lee en inglés o español. Sin embargo, está inmensamente orgulloso de Dragonkeeper: "El equipo realizó un trabajo meticuloso en el diseño de personajes y en el guión durante la preproducción para garantizar que incluso los detalles más pequeños fueran históricamente precisos con respecto al período Han. En el proceso, también aprendí mucho sobre la historia y la cultura chinas".

El director ha dirigido y producido muchas películas en China sobre diversos temas, como la presa de las Tres Gargantas, la medicina tradicional china, cuestiones sociales y la vida silvestre. La historia más conmovedora de Levene fue un documental sobre los migrantes dentro de China: "Seguí a una familia desde la China rural hasta Xiamen. Vivían en un paraíso pobre sin expectativas de vida, por lo que decidieron trabajar en la ciudad como recolectores de basura con su hija de dos años. Después de tres años regresaron a su casa y abrieron una casa de huéspedes".

“Desde que filmé en China en 1996, he experimentado todos los cambios que se produjeron en el país, especialmente en las áreas rurales y las pequeñas ciudades. Lo que más me impactó fue la desaparición de la pobreza. He viajado por todo el mundo y he estado en grandes ciudades de Asia como Yakarta y Manila, pero en ningún lugar de China se pueden encontrar los barrios marginales que se pueden ver en esas ciudades. Para mí, lo más asombroso es ver un milagro como este en un país tan grande”, confiesa sobre sus vivencias en el país oriental.

Levene cree que el cine es un medio poderoso para la comprensión cultural, y cita a Christopher Nolan: “Primero estaban los griegos, luego Shakespeare y ahora está el cine”. Ya sean documentales, películas de acción o dramas, sostiene que el cine es la mejor manera de comprender verdaderamente un país, su cultura y su gente.

*Este artículo fue publicado originalmente en el Diario del Pueblo digital y escrito por Wu Sha, Yu Ying.