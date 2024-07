Los expertos desvelan cada cuánto debes lavar las cortinas de casa

Las cortinas pueden ser el toque que aporte calidez a una habitación, además de contribuir a que las estancias se recalienten y se filtren todo tipo de partículas. La única desventaja de este complemento es la suciedad, ya que es habitual que acumulen grandes cantidades de polvo.

Por eso, aunque pueda dar algo de pereza, es importante lavarlas y mantenerlas limpias. La cuestión es, ¿cada cuánto tiempo hay que hacerlo? Según los expertos en limpieza de Better Homes and Gardens, es necesario limpiarlas todas las semanas con un aspirador.

Además, cada tres meses recomiendan una limpieza a fondo en la lavadora, quitando las varillas para que queden totalmente despejadas de polvo una vez se vuelven a colocar.

Los expertos también avisan de que los fumadores o vapeadores tienen que hacer esta limpieza profunda mensualmente en lugar de cada tres meses si fuman en el interior de casa. Además, también advierte de que las casas más cercanas a la costa corren el riesgo de acumular sal en las cortinas, por lo que también habría que limpiar más habitualmente las cortinas para evitar que se dañe el tejido.

Desde Better Homes and Gardes recuerdan que la suciedad de las cortinas no es solo una cuestión estética sino que la acumulación de polvo y partículas puede ser muy perjudicial para la salud de las personas alérgicas o asmáticas.