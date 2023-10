Los protagonistas de 'Friends' rompen su silencio sobre la muerte de Matthew Perry

Los protagonistas de la popular serie Friends se pronunciaron este lunes sobre la muerte de su compañero Matthew Perry, cuyo cuerpo fue encontrado sin vida en el interior de un jacuzzi en su casa de Los Ángeles el pasado sábado.

Aunque Perry había hablado abiertamente de sus adicciones, según fuentes policiales citadas por el diario Los Angeles Times, no se hallaron drogas ilícitas en el lugar del deceso. El capitán del Departamento de Policía de Los Ángeles, Scot Williams, encargado de la división de homicidios, comentó que "es posible que la causa de la muerte no se conozca hasta dentro de algún tiempo", pero que, por el momento, no hay sospechas de suicidio o asesinato.

"Todos estamos completamente devastados por la pérdida de Matthew. Éramos más que compañeros de reparto. Somos una familia", reza el comunicado difundido a medios estadounidenses, que aparece firmado por Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, David Schwimmer y Matt LeBlanc.

En apenas 48 horas, multitud de personalidades de Hollywood y miles de fans de todo el planeta habían despedido en sus redes sociales al intérprete, conocido por encarnar el papel de Chandler Bing en Friends, pero el elenco principal había preferido guardar silencio ante esta "inmensa pérdida".

"Hay tanto que decir, pero ahora mismo vamos a tomarnos un momento para llorar y procesar esta inmensa pérdida. Con el tiempo diremos más, como y cuando seamos capaces. Por ahora, nuestros pensamientos y nuestro amor están con la familia de Matty, sus amigos y todos los que le querían en todo el mundo", concluye el texto.

Perry, Aniston, Cox, Kudrow, Schwimmer y LeBlanc se reunieron en 2021 para el documental conmemorativo "Friends: The Reunion", emitido en la plataforma HBO Max

Desde Warner Bros. Television, estudio responsable de la producción de Friends, dijeron estar "devastados" el sábado tras enterarse de la muerte de Perry. "Nuestro corazón está con su familia, sus seres queridos y todos sus fans", aseveró Warner Bros. Television en X (Twitter).

Asimismo, Marta Kauffman y David Crane, cocreadores de la serie, y Kevin Bright, productor ejecutivo, publicaron un mensaje conjunto el domingo. "Todavía parece imposible. Todo lo que podemos decir es que nos sentimos bendecidos por haberle tenido como parte de nuestras vidas. Era un talento brillante", expresaron.