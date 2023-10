El drama bajo la comedia de Matthew Perry

La noticia del fallecimiento del actor Matthew Perry ha dejado helados a los fans de la serie Friends, ficción por la que siempre será recordado, a pesar de haber participado en otras muchas. Según las primeras informaciones, el intérprete, de 54 años, fue encontrado muerto este sábado en su casa de Los Ángeles (California, Estados Unidos) y se descarta que se tratara de un acto criminal.

Para muchos Perry siempre será Chandler Bing, uno de los seis amigos protagonistas de Friends. El de los chistes malos y los juegos de palabras. El de una de las series de mayor éxito de todos los tiempos, pero que él no llegó a disfrutar del todo por problemas de adicción, como reveló el año pasado en sus memorias.

En 2022, cuando ya llevaba un tiempo sobrio, el actor se sinceró en Friends, Lovers and the Big Terrible Thing (Amigos, amantes y aquello tan terrible), una autobiografía en la que no escondió nada: ni el alcoholismo, ni la adicción a las vicodinas ni los graves problemas de salud que le acarreó ese estilo de vida.

Como reveló, estuvo a punto de morir cuando tenía 49 años: pasó dos semanas en coma y tuvo que permanecer ingresado cinco meses en el hospital después de que su "colon estallara por el abuso de opioides". Durante nueve meses tuvo que usar una bolsa de colostomía.

"Los médicos le dijeron a mi familia que tenía un 2% de posibilidades de sobrevivir", afirmó en una entrevista en People sobre aquel ingreso. Contó además que llegaron a tener que conectarlo a una máquina ECMO de ventilación mecánica. Esa misma noche eran cinco personas las que lo necesitaron, pero cuatro fallecieron y él sobrevivió.

Sobre su alcoholismo, confesó que comenzó a los 24 años, pero a los 34 ya "estaba metido en muchos problemas". Fue por rachas y llegó a estar 15 veces en rehabilitación. "En la novena temporada [de Friends] estuve sobrio todo el rato", destacó en People. También se enganchó a las vicodinas, hasta el punto de tomar 55 al día.

En esas memorias recordó que en el rodaje del último episodio de la sitcom, mientras sus compañeros no podían evitar emocionarse y romper a llorar, él no sintió nada: "No sé si era por la buprenorfina opioide que estaba tomando o que, en general, estaba muerto por dentro". Esa situación no se le escapó a sus compañeros y, de hecho, Jennifer Aniston [Rachel Green] llegó a confrontarle. "Le estoy muy agradecido por ello", afirmó el actor.

Por todo esto, aseguró que no había sido capaz de volver a ver Friends: "No puedo ver la serie porque estaba brutalmente delgado. Podía estar bebiendo, tomando opiáceos, consumiendo cocaína... podría recordar temporada por temporada según mi aspecto".

Ya en una entrevista de 2016, Perry se mostró orgulloso de haber podido plantar cara a sus adicciones: "He tenido grandes momentos en mi vida, también muy malos... Me han dado premios y reconocimientos, pero lo mejor que he hecho es que, si se me acerca un alcohólico y me pide ayuda, siempre le digo que sí. Sé como conseguirlo".