Mirela es Elphaba en las canciones de 'Wicked': "Grabé todos los temas de la película en un solo día"

Wicked, el musical que narra la historia de las Brujas de Oz mucho antes de la llegada de Dorothy, se ha convertido en uno de los fenómenos mediáticos del año gracias a la adaptación cinematográfica que protagoniza Ariana Grande. En Estados Unidos, la cinta ya ha recaudado más de 300 millones de dólares y aspira a cuatro Globos de Oro.

Su maravillosa banda sonora, compuesta por Stephen Schwartz, incluye inolvidables canciones como Defying Gravity, Popular o For Good. En la versión en castellano, la cantante madrileña Mirela ha sido la encargada de versionar los temas que interpreta Cynthia Erivo como Elphaba. Todo un reto que la excandidata a Eurovisión ha superado con éxito, dado que los fans de la película no dejan de reclamar a Universal que publique en plataformas digitales o incluso en un disco las canciones traducidas al español.

Para Mirela, aportar su voz a Wicked ha sido todo "un regalo" dentro de su carrera profesional. "Me bajé del avión, me fui directamente al estudio y estuvimos grabando desde las diez de la mañana hasta las diez de la noche", relata en una entrevista para El HuffPost. De hecho, todos los temas que ella interpreta en la cinta se grabaron en un solo día.

A lo largo de la conversación, la cantante nos cuenta su experiencia en esta película y también nos habla de su nuevo single. Además, tampoco podemos evitar preguntarle por su caótico paso por Objetivo Eurovisión 2017 y si se animaría a participar en el Benidorm Fest para quitarse la espinita de aquella difícil experiencia: "No lo descarto en un futuro".

- Wicked está siendo todo un éxito en los cines y la película ya suena para estar presente en la próxima edición de los Oscar. Tú pones voz en las canciones a Elphaba, el personaje interpretado por Cyhntia Erivo. ¿Cómo te llegó esta oportunidad?

- Hacer esta película ha supuesto para mí todo un regalo. El director de doblaje del filme Miguel Antelo, me llamó para hacer el casting. Yo, en esos momentos, me encontraba trabajando en Ibiza y no sabía si iba a poder hacer la prueba. Pero me insistieron mucho y al final fui la elegida para este papel.

- Tú ya diste voz también a La Sirenita, por lo que tenías experiencia previa en el doblaje. ¿Qué ha tenido de especial este trabajo?

- Fue un día muy intenso porque grabamos todas las canciones en un sólo día. Me bajé del avión, me fui directamente al estudio y estuvimos grabando desde las diez de la mañana hasta las diez de la noche. Al principio fue complicado porque no había escuchado las canciones antes, no conocía las letras y tuve, además, que cambiar mi voz para asemejarla a la de la actriz que doblaba a mi personaje en las escenas dialogadas. Eso lo hace más difícil porque, al final, estás cantando en un registro que no es el tuyo. Y, por si fuera poco, tuvimos muy en cuenta el trabajo emocional del personaje porque Cynthia Erivo hace un trabajo majestuoso y no queríamos que se perdiera ese componente tan importante.

- Has dicho que no habías escuchado las canciones previamente en castellano. ¿Sabías algo sobre este musical?

- Sí. Yo soy muy seguidora de los musicales y vi Wicked hace seis o siete años en Londres. Sabía de qué iba la película y conocía las canciones, pero cuando haces adaptaciones para el cine siempre hay modificaciones en las letras y modulaciones distintas a nivel vocal. Por estos motivos, no pude entrar en el estudio de doblaje con una idea preconcebida.

- Hay fans españoles que están enfadados porque no están disponibles las versiones en castellano de las canciones de la película. ¿Habrá oportunidad de que estén pronto, al menos, en las plataformas de streaming?

- No sabemos qué va a hacer Universal. Yo espero que sí y así lo deseo. Habrá que pedírselo a Papá Noel o a los Reyes Magos (ríe).

- Además de Wicked también estás de estreno porque acabas de publicar un nuevo single: Inevitable. Según cuentas, el tema sigue la estela de canciones inolvidables de grandes artistas que le han cantado al desamor como una etapa más de la vida, sin victimizarse y sirviendo de ejemplo a todas las mujeres del mundo. ¿Es una canción feminista?

- Es un canto al desamor y un empoderamiento a todas las mujeres. Y una oportunidad para recordar que, por muy mal que lo estés pasando, siempre se puede salir hacia adelante, sin que nadie te pise o te opaque. Como tú has dicho, es un tema muy vinculado con la mujer, pero su mensaje lo puede entender todo el mundo. Yo la escribí, por ejemplo, pensando en mi relación con la música en un momento en el que no sabía si sentía amor u odio por ella. Sin embargo, ahora me siento fuerte y capaz de lograr cualquier cosa.

- ¿Te ha tratado mal la industria de la música?

- He vivido momentos muy dulces y muy amargos, no te voy a engañar. Esta carrera es lo que tiene. De los que no son dulces tienes que aprender a salir victorioso o menos herido, y saber reconstruirte. Y es importante elegir muy bien a la gente que te rodea. Yo soy muy afortunada porque mi familia y mis buenos amigos siempre han estado ahí. El panorama musical es difícil, pero hasta de lo peor siempre se aprende algo.

- ¿Y qué consejo le darías a alguien que quiere empezar a ganarse ahora la vida en la música?

- Sobre todo le diría que tenga los pies en el suelo y que no permita que nada ni nadie le dibuje pajaritos o ideas irreales. Las expectativas te hacen mucho daño. Es muy importante hacer las cosas poco a poco, y siempre trabajando mucho. Debes tener claro que nadie te va a regalar nada.

-Tú fuiste protagonista involuntaria del escándalo eurovisivo que se produjo en 2017, cuando quedaste segunda en la preselección para Eurovisión. Ganó Manel Navarro, con los mismos puntos que tú, y la gente entró en cólera por la decisión de los jurados de no elegirte a ti como representante. Incluso hubo acusaciones de supuesto tongo o favoritismo. ¿Te arrepientes de haberte presentado?

- Nunca me arrepiento de lo que hago en mi vida. Es verdad que ese momento fue muy duro porque se me juntaron cosas díficiles de gestionar tanto a nivel personal como profesional. Quizá, ahora, habría asumido las cosas que pasaron entonces de diferente manera. Pero puede que todo lo que pasó me ayudó a convertirme en lo que soy ahora. No fue uno de mis momentos más dulces, pero tampoco lo borraría.

- ¿Sigues hablando con tus compañeros de aquella preselección?

- Con algunos de ellos mantengo contacto, sobre todo por redes sociales. Al final, este es un mundo muy pequeño y es fácil que estemos comunicados de algún modo.

- Hay gente que quiere verte compitiendo en el Benidorm Fest para superar esa mala experiencia de 2017. ¿Te lo has planteado?

- De momento no me he presentado a ninguna de las cuatro ediciones, porque cuando doy un paso quiero hacerlo de manera segura. Y, por ahora, no he sentido ese impulso. Con sinceridad puedo decirte que no es algo que descarte en el futuro, pero de momento quiero seguir sacando música y ver cómo va evolucionando este nuevo proyecto.