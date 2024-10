Misterio resuelto: un estudio desvela por qué hay casi el mismo número de hombres y mujeres

Nacer, crecer, reproducirse y morir. Son las cuatro fases vitales que permiten la perpetuación de una especie. Por norma general, en lo que refiere a los seres humanos, la proporción de hombres y mujeres que van naciendo a lo largo de los años es similar.

El por qué de este suceso es lo que han investigado recientemente los expertos Siliang Song y Jianzhi Zhang, de la Universidad de Michigan. Estos, tal y como recoge The Conversation, han llevado a cabo un análisis de diversos y multitudinarios conjuntos de datos humanos en Reino Unido.

Gracias a este examen pudieron dar con una respuesta. Detectaron que, efectivamente, hay dos variantes genéticas que afectan a la proporción de sexos. Sin embargo, no han podido demostrar evidencia científica de que esta se transmita de progenitores a hijos.

Entonces, desde The Conversation han recogido una serie de planteamientos que podrían responder al motivo por el que se perpetúa esa correlación entre machos y hembras en la especie humana. Por un lado, hay familias que reúnen una serie de variaciones genéticas que les hacen tener más hijas y otras que son más propensos a tener hijos.

Y es precisamente esta variable la que ha motivado que Zhang y Song no hayan podido demostrar un sesgo sistemático en esta materia.

Pero esta no es la única posibilidad que recogen en The Conversation. También hablan de la posibilidad de que los humanos cuenten con limitaciones evolutivas que catalogan de "especiales" o que esa tendencia a la monogamia que presenta la especie humana hace que la población se adhiera al denominado Principio de Fisher. Este dice que esa proporción de 1:1 se iría autocorrigiendo poco a poco, a no ser que las fuerzas evolutivas obraran para que sucediera lo contrario.