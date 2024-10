El ex CEO de Levi's desvela por qué nunca debes meter los pantalones vaqueros en la lavadora

El pantalón vaquero es una prenda que no suele faltar en ningún armario por su gran versatilidad y comodidad para el día a a día. Normalmente los echamos a lavadora tras una puesta o alguna más, sin darle más vueltas, aunque a veces se debate sobre si es necesario lavarlos tan a menudo.

Chip Bergh, el ex director general de Levi Strauss, ya dijo hace tiempo que no había lavado sus jeans en una década.

Preguntado por esto en la NBC, argumentó, como recoge Vanity Fair Italia, que es por motivos ecológicos. Como contó, tanto la producción como el constante lavado de los vaqueros necesitan enormes cantidades de agua, lo que no es sostenible.

¿Qué hace él, entonces? ¿Los lleva sucios? Según su explicación, si tiene una mancha puntual, lo que hace es rascarla y frotar donde hay suciedad.

"Si se ponen muy asquerosos, si he sudado o algo así, los lavo en la ducha. Concretamente, me meto en la ducha y, mientras me enjabono, hago lo mismo con mis pantalones", relató.