Gotas de leche materna transformadas en cristales: los detalles del vestido de Cristina Pedroche en las Campanadas

Desde hace una década, el vestido de Cristina Pedroche para las Campanadas es uno de los secretos mejor guardados de la Nochevieja. La presentadora, que ha dado la bienvenida a 2025 de nuevo con Alberto Chicote en Antena 3, trabaja en su look para esta noche con meses de antelación y siempre de la mano del estilista Josie.

Este año, la presentadora ha conseguido cambiar de ubicación y dejar el tradicional balcón de la Puerta del Sol y ha podido dar rienda suelta a su imaginación con un traje de grandes proporciones. Es el más voluminoso hasta la fecha y probablemente uno de los que más reacciones provoque durante los próximos días ya que Pedroche ha utilizado la leche materna que conservó durante la lactancia de su primera hija, Laia.

El 'look' de Cristina Pedroche para las Campanadas

El estilismo consta de tres piezas, un corsé, un guardainfantes y un casquete que ha elaborado un equipo de la firma VIVASCARRION utilizando técnicas de alta sombrerería. La joyera Belén Mozas, creadora de la firma Morir de amor, ha sido la encargada de cristalizar las gotas de leche materna para decorar todo el look.

Después de colaborar con ACNUR y Greenpeace en años anteriores, Pedroche ha colaborado para esta Nochevieja con UNICEF para la protección de la infancia "frente a cualquier tipo de violencia, abuso y explotación".

Un diseño con 8.500 cristales y que pesa 42 kilos

Crear el look que ha lucido Pedroche esta Nochevieja ha sido un proceso artesanal para el que se han empleado más de 2.500 horas de trabajo. Primero se diseñó la estructura de las tres piezas, corsé, guardainfantes y casquete y posteriormente el equipo de VIVASCARRION tuvo que enrejar, ensedar y ahormar las piezas en el molde con croché de algodón para colocar los cristales elaborados con leche materna.

La parte trasera del 'look'

Son en total 8.500 cristales que, explican desde el equipo que ha encargado de todo el proceso del look, "son un símbolo de protección". Estas gotas transformadas en cristales salpican toda la estructura del traje y del casquete para convertirse en elementos decorativos. En la parte de la cintura se han mezclado con pan de plata para conseguir formas de cuarzo, mientras que para el casquete se han bordado con plumas de papel.

El resultado es un imponente vestido joya, al que Josie califica como chandelier, que pesa 42 kilos y del que emergen "más de 40 pezones manando leche materna cristalizada".

Para el estilista, el vestido podría definirse como “una deidad femenina asociada a la maternidad, la tierra, la fertilidad, la agricultura y la vida; como lo fueron Deméter, Isis, Parvati, Lat, Kubaba, Coatlicue, Cibeles, Houtu, o Hepat".

Cristina Pedroche y Josie

“Este vestido me produce mucha felicidad porque, una vez más, me ha permitido poner el enorme foco mediático creado hace diez años sobre personalidades del Made in Spain cómo VIVASCARRION, y Morir de Amor. Ojalá este vestido nos nutra de su piadosa leche y nos haga mejores seres humanos en este año que empezamos ayudando a visibilizar la situación de desprotección de tantos niños y niñas”, ha añadido Josie.

Estilismo con mensaje

Consciente de su gran plataforma y de que miles de personas encenderán la tele para dar la bienvenida a 2025 con ella, Pedroche ha apostado en los últimos años por enviar un mensaje a través de sus estilismos con la ayuda de diferentes instituciones. En 2022 se alió con ACNUR para visibilizar los problemas a los que se enfrentan las personas refugiadas en tiempos de guerra, mientras que hace un año hizo una defensa del agua con Greenpeace.

Pedroche con la capa que cubría el vestido

“Este año estoy especialmente ilusionada con la llegada del nuevo año. Es un privilegio para mí poder retransmitir las Campanadas un año más. Me siento tremendamente orgullosa de unirme a UNICEF España que desde hace 78 años trabaja sin descanso para proteger a la infancia", ha explicado Pedroche sobre esta colaboración.

La presentadora ha insistido en la importancia de garantizad una infancia segura y feliz: "Tenemos el deber de luchar para garantizar el bienestar de cada niño y niña, como bien común: para que puedan soñar, para que puedan alcanzar todo su potencial y que todos sus sueños se conviertan en realidad. Al 2025 le pido paz, tolerancia y responsabilidad".

Por su parte desde UNICEF, celebran que Pedroche haya aprovechado las Campanadas para mandar este mensaje y ha recordado que la violencia se produce "en muchas circunstancias". "También se da en los lugares donde los niños y niñas deberían estar más protegidos: sus hogares y sus escuelas, y también en el entorno digital. Proteger a la infancia e invertir en su bienestar es un eje fundamental del trabajo de UNICEF que permite garantizar su desarrollo pleno y su futuro", ha recordado José María Vera, director ejecutivo de UNICEF España.