Isabel Díaz Ayuso repite 'look' ibicenco de Zara en la fiesta más especial del verano

La presidenta de la Comunidad de Madrid llevaba unas semanas disfrutando de unas anónimas vacaciones, pero la festividad de la Virgen de la Paloma en Madrid es un incontestable motivo para interrumpirlas y ha acompañado al alcade de Madrid en los actos del ayuntamiento con motivo de las celebraciones de este 15 de agosto.

Para esta reaparición, Isabel Díaz Ayuso ha vuelto a hacer gala de su pasión por la moda y ha elegido el color blanco y el estilo boho, dos de las tendencias de este verano, como protagonistas de su outfit.

Isabel Díaz Ayuso con un 'look' muy ibicenco en su reaparición tras las vacaciones. GTRES

Claro que no es la primera vez que vemos a la presidenta luciendo este estilismo de inspiración ibicenca: exactamente igual se vistió el pasado seis de junio para la Corrida de la Prensa.

La presidenta de la Comunidad de Madrid en la Corrida de la Prensa. GTRES

Ayuso ha conjuntado de nuevo una blusa blanca de mangas largas acampanadas y espalda con escote de pico con una falda midi de bordados calados de Zara —no disponible porque no es de esta temporada— para crear un look al mas puro estilo adlib. Eso sí, en esta ocasión ha sustituido las cuñas de rafia por unas sandalias de tacón sensato, siguiendo el gusto de la reina Letizia ahora que no puede llevar tacones altos.