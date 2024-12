Josie, mano derecha de Cristina Pedroche en las Campanadas: "El estruendo del día 1 me deja KO. Imagínate este año"

Más grande, más imponente y con la esperanza de seguir superándose. Así idearon el vestido de las Campanadas de este año Cristina Pedroche y Josie, que ejerce como director creativo de la gran noche de la presentadora desde hace diez años.

En esta ocasión, el dúo ha necesitado cambiar de ubicación y dejar el tradicional balcón de la Puerta del Sol de Madrid para poder utilizar un vestido de grandes proporciones en el que han participado la firma de sombrerería VIVASCARRION y Belén Mozas, creadora de la marca de joyería Morir de amor.

Esta última ha sido la encargada de transformar en más de 8.000 cristales las gotas de leche materna que Pedroche conservó durante su lactancia. La presentadora y Josie querían de esta forma enviar un mensaje sobre la protección de la infancia en colaboración con UNICEF, con los que han colaborado este año.

Apenas un día antes de las Campanadas, así explicaba Josie cómo había sido el proceso de creación de look este año y cómo afronta las críticas diez años después.

El 'look' de Cristina Pedroche para las Campanadas

Después de ACNUR o Greenpeace, este año habéis colaborado con UNICEF, ¿cómo surge esta colaboración?

ACNUR y Greenpeace son dos plataformas amigas que han podido experimentar el enorme eco creado por las campanadas para difundir mensajes, para llegar a la gente, para hacer pensar o soñar con un panorama mejor para todos. El enorme foco mediático creado por este evento no solo sirve para divulgar talento de arte y moda español, sino para lanzar mensajes potentes que cambien el mundo y ayuden a sensibilizar. Por eso, en vista de la buena experiencia, nos atrevimos a proponer a UNICEF España un lanzamiento conjunto de mensaje a través de la simbología que encierra la leche materna encristalada que adorna todo el vestido.

Poner en el centro de un momento como las Campanadas 2025 a la infancia de la mano de UNICEF España es una oportunidad de sensibilizar a las personas que iban a seguir este momento sobre la importancia de proteger a los niños y niñas frente a cualquier tipo de violencia, abuso o explotación. Todo ello, a través de la simbología que encierra la leche materna de Cristina encerrada en cada uno de los cristales que componen este vestido chandelier que explota gracias a los más de cuarenta pezones que escupen leche materna encristalada. Es luz, es positividad, es fantasía, es alta calidad y es alta sombrerería hecha traje.

¿Es importante para vosotros aprovechar la plataforma y la audiencia que tenéis para dar visibilidad a ciertas causas?

Para mí es muy importante traer renovación estética, de equipo, de mensaje… Traer lo mejor cada año a las Campanadas pero sobre todo aprovechar el inconmensurable foco mediático que es el evento para iluminar al gran público, dar a conocer y promocionar a tantos diseñadores, artistas, artesanos, fotógrafos, joyeros y todo tipo de colaboradores con los que tenemos el honor de contar en las campanadas.

Como periodista de moda y estilo de vida, como divulgador es muy importante no dejar pasar esta oportunidad que ha sido importante para tantos que han pasado de nuestra mano por la Puerta del Sol a lo largo de esta década.

¿Cómo nace la idea de aprovechar la leche materna de Cristina Pedroche?

A esta pregunta solo puede responderte Belén Mazas, creadora de Morir de Amor, que en sus años de estudiante de joyería decidió investigar cómo acristalar este fluido corporal para desarrollar joyas. Es una gema recordatorio que, dada la reserva de leche derivada de la primera lactancia de Cristina, hemos podido llevar al vestido de este año.

Cristina Pedroche y Josie junto a Manuel Carrion, Belén Mozas y Felipe Vivas, diseñadores del vestido

¿Era importante para ti y para Cristina representar el antes y después que se ha supuesto la maternidad en su vida?

Los diez vestidos que he traído a la Puerta del Sol estos diez años hablan de momentos de nuestras vidas, de historias cruzadas, de momentos en el mundo y de la visión que tenemos de estos hechos, de tendencias o apetencias, inspiración, fantasía y también capricho.

Hemos ido cambiando a lo largo de ellos y te diré más: somos personas totalmente distintas a las que éramos en 2014 porque la vida nos ha cambiado, nos ha colmado de éxitos no solo en este evento sino en otros planos vitales, hemos cumplido objetivos importantes y la vida ha pasado… El tiempo te cambia, la fama también, muchísimo. Lo que no ha cambiado es la ilusión por dar lo mejor de nosotros en las Campanadas que están cargadas de pinceladas de verdad y de vivencias, por eso era normal hablar de maternidad, de esta experiencia y poder desde lo particular lanzar un mensaje global.

Es por eso que la vinculación con UNICEF España hace que el vestido cobre significado. La leche materna protege a los bebés desde que nacen, especialmente durante los primeros seis meses si la toman de forma exclusiva, y hasta los dos años complementándola con otros alimentos. Sabemos que ayuda a prevenir enfermedades gastrointestinales y respiratorias, y también favorece su desarrollo cognitivo, entre otros muchos beneficios. En ese sentido, se puede entender la utilización de las gotas de leche materna que Cristina conservó en los elementos decorativos del vestido como una manera artística y creativa de ilustrar un mensaje tan importante como es la necesidad de proteger a los niños y niñas.

Después de tantos años haciendo las Campanadas, ¿cómo conseguís reinventaros y cómo te enfrentas a las críticas?

¡Pues el estruendo del día uno me deja KO! Imagínate este año con el #stopmeninas o el #freethenipple o lo que quieran gritar… Va a ocurrir de todo y menos mal que puedo irme a mi búnker de Villa Josie, entre mi biblioteca y el jardín, ese pulmón donde volver a encontrarme conmigo mismo.

Decía Ciceron que todo aquel que posee una biblioteca y un jardín tiene todo lo necesario en la vida, por eso me refugio en casa para resetearme y poder esperar la visita de las golondrinas un año más… Pase lo que pase intentaré aislarme en Villa Josie, mi lugar en el mundo, donde las críticas se sobrellevan de un modo mejor y se contemplan con la importancia justa que tienen: la mínima importancia.