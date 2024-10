La gala Met ya tiene tema y anfitriones para 2025 

Después de mirar al pasado con la temática Sleeping Beauties, la gala Met —que organiza cada año el Museo Metropolitano de Nueva York y la editora de Vogue Anna Wintour— ya tiene tema para 2025: el dandismo negro.

Tal y como se ha revelado este miércoles, la exposición de la que parte la temática para la gala, uno de los eventos más populares de la moda, se llamará Impecable: la confección del estilo negro. La velada se celebrará el 5 de mayo.

La muestra profundizará en la moda masculina y el estilo de los dandis negros, desde el siglo XVIII hasta la actualidad. Además, la muestra tratará de plasmar cómo ese estilo influyó en la identidad de la diáspora en América, el Caribe o Gran Bretaña.

Tal y como se ha explicado este miércoles, la exposición está inspirada en el libro Slaves to Fashion: Black Dandyism and the Styling of Black Diasporic Identity de la profesora Monica Miller. Además, se utilizará un ensayo de Zora Neale Hurston llamado The Characteristics of Negro Expressions.

Anna Wintour ejerce cada año como anfitriona de la gala acompañada por varias personalidades que preparan la velada como coanfitriones y que este año serán cuatro hombres negros: el cantante y diseñador Pharrell Williams, el piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton, el músico A$AP Rocky y el actor Colman Domingo.

Para esta gala, la primera que se centra en la moda masculina, el jugador de baloncesto Lebron James será anfitrión honorífico.