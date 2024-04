Nebulossa: "Si en Eurovisión quedamos los últimos, haremos la gira 'Zero Points Tour"

Nebulossa está en un buen momento. El dúo alicantino, formada por Mery Bas y Mark Dasousa, se encuentra actualmente de gira por diferentes ciudades europeas para promocionar Zorra, la canción con la que representarán a España el próximo 11 de mayo en Eurovisión 2024.

Tras cumplir con éxito su papel de anfitriones en las fiestas eurovisivas de Madrid y Barcelona, este sábado actúan en Ámsterdam (Países Bajos) y el domingo lo harán en Estocolmo (Suecia). Mientras, el polémico tema con el que consiguieron el triunfo en el Benidorm Fest suma ya más de 13 millones de reproducciones en plataformas como Spotify. Todo un éxito para un grupo que nació apenas seis años y que, hasta ahora, sólo había actuado en pequeños escenarios y su música se movía en los márgenes del underground.

No lo han tenido fácil. A la complejidad que supone triunfar en la música rebasando la cincuentena, se une el debate suscitado por la letra transgresora de su propuesta para el festival. Un himno feminista que, sin embargo, desde algunos sectores se ha tildado de frívola e incluso misógina.

Tal vez, que la polémica haya rebasado nuestras fronteras y haya llegado a portadas de medios internacionales ha jugado en contra de sus opciones en el festival. En las casas de apuestas, España ocupa el puesto 22 (de 37) con más posibilidades de ganar Eurovisión y sólo el 2,94% de los propios fans españoles cree que la candidatura acabará en el top5 de la final que tendrá lugar en Malmö (Suecia) dentro de apenas un mes.

Pese a los malos augurios, Mery y Mark siguen disfrutando de la oportunidad que se les ha brindado, acaban de lanzar un remix de Zorra junto a Gloria Trevi y ya se preparan para su gira de conciertos tras el festival. "Ocurra lo que ocurra en las votaciones, estamos muy agradecidos con todo lo que nos está pasando", aseguran.

- Acabáis de sacar una colaboración con Gloria Trevi interpretando juntos Zorra. ¿Cómo fue la experiencia de grabar con un referente de la música latina como ella y también un icono gay?

Mery: Fue muy emocionante, porque no esperábamos para nada ese encuentro que tuvimos con ella en Miami y que luego se hiciese esa grabación. Esta remix que hemos publicado es un ejemplo más de todas las cosas buenas que nos están pasando desde que ganamos el Benidorm Fest.

Mark: Fue una oportunidad que se dio casi por casualidad y es algo que demuestra lo grande que es Gloria Trevi.

- Mery, en nuestra primera entrevista con El HuffPost, allá por diciembre, se te veía nerviosa ante las cámaras. Ahora, sin embargo, te vemos mucho más desenvuelta. ¿Cómo has llevado esta sobreexposición desde que ganasteis el Benidorm Fest? Porque tú siempre perseguiste el sueño de triunfar en la música...

Mery: Yo he vivido el ejemplo claro de que hay que tener cuidado con lo que deseas porque se puede hacer realidad (ríe) Cuando uno siente algo, al final siempre pasa. Pero, de momento, lo estoy llevando muy bien. En estos meses me he dado cuenta de que tenía muchas cosas que aprender y gracias a esto te vas soltando. Y eso que reconozco que soy una persona introvertida y no tengo mucha oratoria.

- Ya habéis dicho que vais a mantener para Eurovisión la puesta en escena que os llevó al triunfo en el Benidorm Fest. Supongo, sin embargo, que habrá algunos cambios. ¿Qué nos podéis adelantar?

Mery: Algún detalle nuevo habrá porque el escenario de Eurovisión este año es 360 y hay que adaptar un poco la coreografía. Pero el concepto va a seguir siendo el mismo.

Mark: Durante algún tiempo estuvimos pensando si teníamos que hacer algún cambio. Pero luego decidimos que no porque la propuesta, humilde como es, es la que es. A nosotros nos gusta y la vamos a seguir defendiendo.

- ¿Os da miedo el momento de las votaciones?

Mery: No, Incluso hemos hablado en plan coña que si quedamos últimos pues haremos una gira que se llame 'Zero Points tour' (ríe).

Mark: No te negamos que nos encantaría quedar en una buena posición. Ya no por nosotros, sino por la gente que confía en la candidatura. Pero, pase lo que pase, estamos muy agradecidos con todo lo que nos está pasando.

Mery: Lo más bonito es que el mensaje de la canción ha llegado a un nivel global.

- Y después de Eurovisión, ¿os tomaréis algún descanso?

Mery: Pues no va a dar mucho tiempo a descansar, porque tenemos una gira que hay que defender.

Mark: Y preparar todas las canciones para el directo, que no sólo tenemos Zorra.

- ¿Y un disco?

Mark: Tendremos que terminar el que empezamos. Pero eso lo dejamos para después del verano, cuando ya podamos presentar nuevos temas.