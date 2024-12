Ni 30 ni 40 grados: la salud de tu cuerpo pide que laves siempre las toallas a esta temperatura 

Al poner la lavadora es importante diferenciar qué tipo de prendas se están poniendo a lavar para decidir qué programa se utiliza ya que cada uno tiene sus características y su función.

En el caso de las toallas, los programas de temperaturas bajas no son eficaces para mantenerlas limpias ya que absorben mucha humedad y, por su función, acumulan muchas bacterias.

Lo primero que hay que tener en cuenta al lavar las toallas es que no es recomendable mezclarlas con otras prendas ya que se reduce el riesgo de dañarlas. Además, también hay que seguir la pauta habitual de separar las toallas de color de las blancas para que no se transfieran los colores.

En cuanto a la temperatura, los expertos advierten de que no sirve con utilizar programas con temperaturas de 30 o 40 grados ya que no son capaces de eliminar todas las bacterias y dejar las toallas completamente limpias. De hecho, el uso de estos programas podría provocar irritaciones cutáneas al no estar completamente limpias.

Se recomienda utilizar temperaturas a partir de los 60 grados para que la limpieza sea profunda y se elimine todo lo necesario. Los expertos aconsejan utilizar estos programas aunque las toallas puedan perder brillo en los primeros lavados.