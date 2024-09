Ni llegar tarde ni hacer la pelota al jefe: estos son los 5 comportamientos que si molestan a los compañeros del trabajo

Las reglas del trabajo han cambiado radicalmente desde la pandemia, y con el auge del teletrabajo y los horarios flexibles, muchos empleados han dejado de preocuparse tanto por la puntualidad. De hecho, solo el 14% de los trabajadores considera que ser puntual es el comportamiento más importante en el entorno laboral, según una encuesta realizada por el portal de búsqueda de empleo Monster, que recoge la revista Fortune.

Sin embargo, aunque la puntualidad ha perdido peso en la lista de comportamientos que siguen generando fricciones en el día a día de la oficina, la encuesta que han respondido más de 1.000 personas, revela las cinco conductas que más molestan a los compañeros de trabajo. Sorprendentemente, llegar tarde no está tan mal visto como no limpiar lo que ensucias o ser partícipe en la difusión de cotilleos:

No limpiar después de usar espacios comunes (88%): Dejar tazas sucias o restos de comida en la cocina compartida es, con diferencia, lo que más molesta. Cotillear (81%): Los rumores y chismes entre compañeros pueden crear un ambiente laboral tóxico y se perciben como extremadamente molestos. Usar un lenguaje inapropiado (78%): Ya sea en reuniones o en emails, el uso de un tono inapropiado es algo que irrita a la mayoría de los empleados. No responder a mensajes importantes (77%): La falta de comunicación, especialmente en entornos donde el trabajo remoto es común, genera frustración cuando se necesita colaboración. Llegar tarde a las reuniones (77%): Aunque la puntualidad general no sea tan valorada, cuando alguien se retrasa a una reunión, el resto del equipo lo percibe como una falta de respeto.

Jennifer Moss, autora del libro Unlocking Happiness at Work, explica a Forbes que la falta de puntualidad no es un problema, excepto cuando afectan la productividad del equipo. "A los empleados puede no importarles que sus compañeros lleguen tarde, pero si interfiere en su productividad, se convierte en algo extremadamente frustrante", señala.

La flexibilidad laboral y su impacto en la puntualidad

Jen Fisher, experta en bienestar laboral, pone de manifiesto que en los últimos cinco años se ha apostado por la flexibilidad horaria, especialmente en sectores que han adoptado modelos de trabajo híbridos o totalmente remotos. "Con la pandemia, el concepto de una jornada laboral de 9 a 5 se ha vuelto menos relevante para muchos", comenta. El enfoque ahora se centra más en la eficacia que en simplemente cumplir con un horario fijo.

Vicki Salemi, experta en carreras para Monster, también apunta a esta tendencia de flexibilidad. "Es una oportunidad para replantearnos qué significa la puntualidad", señala, explicando que algunas personas pueden llegar tarde por razones válidas, como el cuidado de los hijos. "Si no afecta a otros, podemos relajar las expectativas. El problema surge cuando estamos cargando a alguien más con nuestra tardanza".