Pierde todo en el incendio de Los Ángeles y se gana el cielo al centrarse en sus enfermos de cáncer

Anadolu via Getty Images

Al menos 24 personas han fallecido ya a causa de los incendios de Los Ángeles (EEUU), los bomberos californianos continúan trabajando para controlar los distintos focos del fuego. Los dos focos más grandes los de Palisades y Eaton están controlados en un 14% y 33% respectivamente, según las autoridades locales.

Precisamente en uno de esos focos se encontraba la casa de la doctora Randy Taplitz, médica especialista en enfermedades infecciosas y directora del departamento de medicina del hospital City of Hope, quien se enteró del incendio de su vivienda en Eaton el pasado 8 de enero por el mensaje de un vecino.

"Estoy empezando a darme cuenta, pero hay que dar pasos y seguir adelante", revela a la revista People. "Vivo en esta comunidad de Altadena, que es un barrio antiguo maravilloso... Es muy triste pensar en lo que están pasando estas personas", señala.

"Básicamente me dijeron: 'Lo sentimos mucho, tu casa ya no está", recuerda al citado medio. "Me enteré de eso mientras estaba en el hospital ese día. Fue un día muy especial", añade.

Sin embargo, ante esta mala noticia se centró en cuidar a los pacientes con cáncer que se encontraban en el hospital y a organizar junto a sus compañeros un protocolo ante una posible evacuación del centro.

"Creo que lo que realmente me impactó fue ver a los profesores y al personal de la zona unirse para hacer lo mejor para los pacientes", señala y recuerda que "mucha gente no estaba segura de si sus casas todavía estaban en pie".

Si hay algo Taplitz ha recordado de ese día es que una paciente de cáncer se acercó a preguntarle por su vida personal, algo que no suele ocurrir.

"Me preguntó: ‘Oye, ¿estás bien o está bien tu casa? ¿Está a salvo tu familia?'. Le dije: 'Estamos todos a salvo, pero desafortunadamente perdimos nuestra casa' Y ella se sintió muy triste por mí. Fue algo bastante llamativo. De hecho, se le saltaron las lágrimas y me dijo que lo sentía mucho y me preguntó por mi situación en medio de su enfermedad", recuerda al citado medio.

Para la doctora, esta interacción fue "conmovedora" y habló del "privilegio que es tener esa relación con los pacientes". "Es en cierto modo la razón por la que hacemos lo que hacemos", concluye.