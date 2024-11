¿Qué ha pasado entre Broncano y Pablo Motos? En 1 minuto; por Alán Barroso

Ayer, David Broncano estalló en directo contra Pablo Motos y El Hormiguero. Y no me extraña. Porque media hora antes de empezar su programa les reventaron la entrevista que tenían con el campeón del mundo de MotoGP, amenazándole para que no apareciese en La Revuelta. ¿Y por qué? Porque la semana que viene iba a El Hormiguero y Pablo Motos no permite que nadie vaya a otro programa antes que al suyo.

Y no es la primera vez. La norma es clara: o vas primero al Hormiguero, o no vas a ningún lado. Porque Pablo Motos no compite, amenaza. Y yo no sé si es que tiene tanto miedo a que otro programa lo haga mejor que prefiere jugar sucio antes que arriesgarse.

Lo más gracioso es que llevan meses diciendo que La Revuelta es un invento de Moncloa para lavarnos el cerebro. ¿Pero quién no para de meter política en prime time? El Hormiguero, que tiene tertulias políticas cada semana y le dedica entrevistas a Almeida para que nos cuente el detalle romántico de recoger el tendedero de la cocina. Menudo programa "familiar".

¿Y qué hicieron en La Revuelta al quedarse sin invitado? Poner 20 minutos de vídeos de animales. Y aún habiéndoles reventado el programa El Hormiguero apenas les ganó por tres escasas décimas.

Como dijo una trabajadora de La Revuelta: "¿Se cree que su tiempo es más valioso que el nuestro?". Pues no, Pablo Motos. Y si tanto necesitas torpedear a la competencia para intentar ganar, igual el problema no es Broncano. El problema eres tú.