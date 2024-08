Revelan el secreto detrás de los sustos más comunes que se lleva tu cuerpo en los supermercados y centros comerciales

Seguramente en más de una ocasión has sentido un chispazo de la mano de alguien. A pesar del susto inicial, esto no es nada extraño, ya que suele ocurrir con frecuencia debido a la electricidad estática que se genera en el ambiente. Por ejemplo, es bastante más probable que te haya sucedido en centros comerciales o supermercados.

El tiktoker @lavidadetomas explica la razón en un vídeo en el que detalla que "es algo bastante común en el día a día aunque no se note y se llama efecto triboeléctrico".

"La electricidad estática está en todas partes, nos rodea y ni la percibimos", continúa explicando y detalla que la electricidad estática se forma cuando se acumula carga eléctrica en un cuerpo y cuando lo tocas se transmite a través de una descarga (el común calambre).

Según Tomás, "en los centros comerciales hay mucha electricidad estática que en tu casa o en la calle", esto se debe a las superficies que se encuentran con facilidad en estos lugares como "alfombras, moquetas, suelos encerados" que genera fricción al caminar sobre ellos, generando electricidad.

Otro factor que favorece que la electricidad estática circule con facilidad es que la humedad es más baja que otros ambientes debido al aire acondicionado. "La falta de humedad dificulta la disipación de la carga eléctrica porque el vapor de agua en el aire conduce la electricidad y te descarga", señala.

También apunta que el tránsito continuo de personas en estos espacios aumenta las probabilidades de generar carga, así como las paredes y barandillas metálicas muy conductoras de electricidad que fácilmente pueden darte una carga de electricidad estática.

Sin embargo, deja claro que aunque se transmita fácilmente, la electricidad estática es segura y es un fenómeno natural, por lo que no hay que preocuparse de esos pequeños calambrazos.