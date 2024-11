Revelan la última frase con cinco palabras que escribió la reina Isabel II antes de su muerte

El legado personal de Isabel II continúa más de dos años después de su muerte. La histórica reina británica durante más de siete décadas dejó una última señal muy reveladora en los momentos previos a su deceso.

Se trata de la última anotación que hizo en su diario, un mensaje muy breve pero de gran significado que se ha conocido ahora, en la obra del biógrafo británico de la Casa Real Robert Hardmann, Carlos III: Nuevo Rey, actualizada recientemente.

El escrito tuvo lugar dos días antes de su muerte y, según el biógrafo, fue Edward came to see me ("Eduardo vino a verme", en castellano). Una nota que ha querido aclarar el propio autor, porque no se trata del hijo de Isabel II, el controvertido Duque de Edimburgo, sino a Sir Edward Young, su secretario privado desde hace mucho tiempo.

Se trata de una frase "fáctica y práctica como siempre", como siempre fue la reina, prosigue Robert Hardmann al diario británico The Daily Telegraph. En esa última entrada, Isabel II se limitó a recoger los acontecimientos de su vía, incluyendo los preparativos para la juramentación de los nuevos ministros de la por entonces primera ministra Liz Truss.

Según los informes sobre el libro, el diario de Isabel II no es tanto un espacio para reflejar sus pensamientos o cuestiones emocionales, sino un mero registro de su día a día. Un pragmatismo que está presente en todas sus entradas.

"Su última anotación podría describir un día de trabajo completamente normal, comenzando como de costumbre: 'Edward vino a verme'". Al parecer, la Reina no sospechaba que podría ser su última anotación en su diario, remata.