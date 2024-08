Adiós a la cerveza: un neurólogo pide que dejes de beber a partir de esta edad clave

El neurólogo Dr. Richard Restak, publicó en su libro Complete Guide to Memory: The Science of Strengthening Your Mind cuáles son algunas posibles maneras de mejorar la memoria y mantener a raya enfermedades como el Alzheimer.

Uno de sus muchos consejos es reducir el consumo de alcohol e, idealmente, no beber nada en absoluto, como recogió el Daily Mail.

"Hasta donde yo sé, no existe evidencia de que el alcohol afecte sólo la memoria y deje ilesos otros procesos cognitivos", afirmó el experto. "Más bien, ejerce efectos nocivos sobre la cognición en general, dando lugar, en las etapas finales, a la demencia", agregó.

"Aconsejo a todos mis pacientes que se abstengan completamente del alcohol a más tardar a los 70 años", señaló el doctor.

Como explicó, a partir de los 65 se poseen menos neuronas que apenas unos años antes.

"Por eso, tiene sentido eliminar el alcohol en un momento de la vida en el que es necesario conservar la mayor cantidad de neuronas posible", puntualizó.