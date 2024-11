Adiós a las resacas: un invento te puede salvar el día y el hígado

No hay que echar las campanas al vuelo porque el nuevo producto elaborado gracias a la nanotecnología aún sólo se ha probado en ratones. Aunque el consumo de alcohol no va unido a una vida saludable, es un hecho que son muchas las personas que lo siguen tomando, aunque lo ideal sería, según las autoridades sanitarias, que no se tomara o que se hiciera de forma muy moderada. Pero cuando se toma, el problema más inmediato es la resaca que provoca al día siguiente, y que algunas personas pueden padecer incluso si no han ingerido mucha cantidad de alcohol.

Una investigación, publicada en la revista científica Nature Nanotechnology expone el descubrimiento de una sustancia que evitaría la resaca. La cuestión es que el etanol contenido en el alcohol se convierte en el cuerpo humano en acetaldehído, que está clasificado como carcinógeno. Y el acetaldehído también es el responsable de que sufra los síntomas de la resaca.

Pues, según este equipo de investigación, hay una sustancia, similar a un gel, y basada en nanotecnología, que tomándola por vía oral ha reducido significativamente los síntomas de la resaca, al menos en ratones, por el momento.

El ingrediente esencial del mencionado gel es la beta-lactoglobulina, una proteína de suero contenida en la leche. En sciencenews.org, el investigador Duo Xu, de la Universidad de Stanford, ha afirmado que el gel desarrollado previene la formación de acetaldehído tóxico en el cuerpo. Luego, el gel actúa algo así como un nanohígado que hace el trabajo precisamente del hígado.

Hasta ahora, los estudios con este gel contra la resaca, como decíamos, sólo se han realizado en ratones. Al principio, a los ratones se les dio tanto alcohol que se desmayaron y a algunos de esos animales también se les administró este nuevo gel desarrollado por los investigadores.

Éstos observaron diferencias en las mediciones entre los ratones que recibieron el gel y los que no lo tomaron. Los ratones que recibieron el gel se despertaron dos horas antes que los ratones que no lo tomaron y vieron que, además, esta sustancia reducía los efectos del alcohol en el hígado de estos animales.

Posteriormente, se impulsó a los ratones a encontrar la salida de un laberinto y mientras que los que recibieron el gel nadaron y encontraron la salida del laberinto de una manera rápida, los demás tardaron mucho más.

Según estos científicos, el gel desarrollado es seguro y eficaz para los ratones a la hora de prevenir la resaca y es posible que también otros daños causados por el alcohol. Aún queda por ver si se prueban y confirman todos estos resultados en humanos.