Beneficios del CBD en pacientes con epilepsia farmacorresistente

El cannabidiol ha ganado una enorme popularidad en los últimos años debido a sus múltiples aplicaciones terapéuticas. Derivado de la planta de cannabis, el CBD no tiene efectos psicoactivos como el tetrahidrocannabinol (THC), lo que lo convierte en una opción atractiva para quienes buscan alivio sin el "subidón" asociado con la marihuana. De hecho, empezó a tener notoriedad cuando se reportaron casos de pacientes epilépticos farmacorresistentes que tuvieron una respuesta positiva a la administración dosificada de esta sustancia. En este artículo, explicaremos en detalle los beneficios conocidos de los aceites CBD en pacientes con epilepsia farmacorresistente, respaldados por estudios médicos y casos documentados.

¿Qué es el CBD?

El cannabidiol es uno de los más de 100 cannabinoides encontrados en la planta de cannabis. A diferencia del THC, no es psicoactivo, lo que significa que no altera la mente ni produce efectos eufóricos. Esta característica ha permitido que se convierta en una opción legal en muchos lugares, siempre y cuando provenga de cáñamo industrial con bajos niveles de THC. Su uso se ha expandido rápidamente debido a sus propiedades terapéuticas, que incluyen efectos antiinflamatorios, analgésicos, ansiolíticos y neuroprotectores. Estas propiedades han despertado el interés tanto de la comunidad médica como del público en general, como alternativa a la medicina tradicional.

Epilepsia farmacorresistente

La epilepsia es una condición (ni enfermedad ni síndrome), de causas diversas, caracterizado por la ocurrencia de convulsiones recurrentes. Para muchos pacientes, los medicamentos antiepilépticos tradicionales pueden controlar las convulsiones y son prescritos por el facultativo con rigurosidad, bajo constante supervisión para entender cómo evolucionan las crisis bajo control farmacológico. Sin embargo, aproximadamente un tercio de los pacientes con epilepsia no responde a estos tratamientos, y con un diagnóstico muchas veces idiopático, se consideran farmacorresistentes.

Casos documentados

Uno de los primeros casos que capturó la atención del público y la comunidad médica fue el de Charlotte Figi, una niña con síndrome de Dravet, una forma grave de epilepsia farmacorresistente. Charlotte experimentaba cientos de convulsiones por semana, y los tratamientos convencionales no lograban controlar su condición. Su caso mejoró drásticamente con el uso de CBD, reduciendo sus convulsiones a unas pocas por mes.

Lamentablemente, fuentes cercanas a la familia reportaron en 2020 que la niña falleció por complicaciones ocasionadas por el COVID-19. «Charlotte ya no sufre. Ella está libre de ataques para siempre. Muchas gracias por todo su amor, respetemos la privacidad de la familia en este momento», fueron los comentarios de su madre, Page Figi, al dar la noticia en Facebook. En homenaje a su memoria, diarios estadounidenses la recordaron como una niña alegre que abrió una puerta a cambios con respecto a las leyes sobre la marihuana.

Estudios clínicos

Por otro lado, los estudios clínicos han proporcionado evidencia, que, pese a que en muchos casos no es concluyente, arroja una luz significativa sobre la eficacia del cannabidiol en el tratamiento de la epilepsia farmacorresistente. Por ejemplo, un estudio fundamental publicado en el New England Journal of Medicine en 2017 mostró que el aceite de cannabis redujo significativamente la frecuencia de convulsiones en pacientes con síndrome de Dravet . Mientras que otro estudio en pacientes con síndrome de Lennox-Gastaut, otro tipo de epilepsia grave, también mostró resultados prometedores, con una reducción notable en la frecuencia de las convulsiones .

Primer medicamento a base de CBD aprobado por la FDA

En 2018, la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) aprobó Epidiolex, un medicamento a base de cannabidiol, para el tratamiento del síndrome de Dravet y el síndrome de Lennox-Gastaut en pacientes mayores de dos años . Epidiolex se ha convertido en un hito en el reconocimiento del potencial terapéutico del CBD y ha brindado esperanza a muchas familias que luchan con estas condiciones debilitantes.

Mecanismos de acción en la epilepsia

Aunque el mecanismo exacto por el cual el cannabidiol reduce las convulsiones no se comprende completamente, se sabe que interactúa con varios receptores y canales iónicos en el cerebro que están involucrados en la regulación de la excitabilidad neuronal. Estas interacciones pueden contribuir a los efectos anticonvulsivos observados en estudios preclínicos y clínicos .

Seguridad y efectos secundarios

El perfil de seguridad del cannabidiol es generalmente favorable. Los efectos secundarios reportados en estudios clínicos incluyen somnolencia, diarrea y pérdida de apetito, que son menos graves en comparación con los efectos secundarios de muchos medicamentos antiepilépticos tradicionales. Es importante que los pacientes consulten a un médico antes de comenzar cualquier tratamiento con CBD, especialmente si están tomando otros medicamentos, debido a posibles interacciones .

Consideraciones legales

La legalidad del CBD varía según el país y, en algunos casos, incluso entre estados o regiones. En general, el cannabidiol derivado del cáñamo industrial con menos de 0.3% de THC es legal en muchos lugares. Pero, aún así, es crucial estar al tanto de las leyes locales y regulaciones antes de comprar o usar productos de cannabidiol. En España, la legalidad del cannabidiol es un tema complejo y en evolución, marcado por el debate tanto a nivel nacional como europeo. Aunque se trata de un compuesto no psicoactivo del cannabis, la legislación española actual impone restricciones en su comercialización y uso .

Conclusiones

El uso del cannabidiol en el tratamiento de la epilepsia farmacorresistente ha mostrado resultados prometedores y ha cambiado la vida de muchos pacientes. Desde casos documentados como el de Charlotte Figi hasta estudios clínicos rigurosos, la evidencia apoya el potencial del CBD como una opción terapéutica viable. Con la aprobación de Epidiolex por la FDA, el reconocimiento del cannabidiol en la comunidad médica ha dado un paso significativo hacia adelante. A medida que la investigación continúa y las leyes se adaptan, el futuro del cannabidiol en el tratamiento de la epilepsia parece prometedor.

Aunque se trata de un compuesto no psicoactivo del cannabis, la legislación española actual impone restricciones en su comercialización y uso. La Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS) ha adoptado una postura cautelosa, permitiendo solo la venta de productos con CBD para uso externo, siempre que cumplan con las normativas vigentes y no contengan niveles significativos de THC.

Además, el marco legal está influenciado por las directrices de la Unión Europea, que clasifica el CBD como un "nuevo alimento" (novel food), requiriendo pruebas científicas que demuestren su seguridad antes de su comercialización. A nivel autonómico, la regulación puede variar, con algunas regiones adoptando enfoques más restrictivos que otras. La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, favorable a la comercialización del CBD en Europa, ha marcado un precedente importante, pero la falta de una normativa clara y unificada en España sigue generando confusión entre consumidores y productores. En resumen, mientras que el uso y comercialización del CBD para fines no medicinales sin supervisión facultativa, es legal bajo ciertas condiciones.

Con la creciente popularidad del CBD, la crema CBD y cosmética, así como diversos productos para aplicaciones médicas, el mercado ha visto un aumento en la disponibilidad de productos de diferentes calidades. Es importante adquirir CBD de fuentes confiables y asegurarse de que los productos hayan sido probados por terceros para verificar su pureza.