Científicos hallan una nueva sustancia clave para tratar enfermedades de las articulaciones

El buen funcionamiento de las articulaciones es fundamental para la movilidad, además de para evitar dolores, especialmente a medida que cumplimos años. Por eso de científicos de la Universidad Northwestern (Estados Unidos) han investigado sobre cómo mejorar o sustituir los cartílagos dañados en las articulaciones de las rodillas.

Los científicos de la universidad estadounidense ha desarrollado un nuevo material bioactivo que regenera de manera satisfactoria los cartílagos de las rodillas en animales. Aunque parezca un material más parecido a una goma, se trata de un material complejo con componentes moleculares.

En el estudio, tal y como describe la web Medical Xpress, los científicos aplicaron el material al cartílago dañado de las rodillas de los animales y después de seis meses se observó evidencia de que el cartílago había mejorado.

Esta mejora incluía el crecimiento de un nuevo cartílago que contenía polímeros naturales y que permitía mover las articulaciones sin dolor.

Los investigadores del estudio, publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences, han asegurado que este material podría utilizarse en un futuro en humanos e incluso emplearlo para prevenir cirugías de prótesis de rodilla, enfermedades degenerativas, roturas de menisco o artrosis.