Cinco alimentos que jamás debes unir con el plátano

Quién no se ha tomado alguna vez trozos de plátanos pinchados en un palillo o tenedor largo y mojados en una fondue de chocolate. Y si no lo han hecho, deberían probarlo. Pero, aunque con el chocolate combina bien y el plátano es un alimento muy recomendable por su alto contenido en fibra, potasio, vitamina B6 y vitamina C, no sienta bien si lo mezclamos con determinados alimentos, según advierten los nutricionistas.

El cálculo, según la publicación Healthline es que un plátano de tamaño mediano suele contener unas 89 calorías, un 75% de agua; 1,1 gramos de proteína, 22,8 gramos de carbohidratos, 12,2 gramos de azúcar, 2,6 gramos de fibra y 0,3 gramos de grasa.

Aún así, conviene no mezclarlo con determinados alimentos porque pueden provocarnos problemas de salud, según los especialistas en dietética, de los que destacamos estos cinco.

En primer lugar, las naranjas. La mezcla de naranjas y plátanos juntos puede desencadenar problemas digestivos y otros problemas de salud, que van desde las náuseas hasta los dolores de cabeza.

Le sigue la carne roja. El motivo, según los expertos es que el contenido de purinas de los plátanos y el alto contenido de proteínas de las carnes rojas no son adecuados para consumirlos juntos. Si se combinan estos dos alimentos, pueden provocar la fermentación de gases en el tracto digestivo.

El helado tampoco combina bien, aunque sorprenda. La cuestión es que, aunque esta mezcla de helado y plátano es bastante común, en realidad, muchos especialistas no lo recomiendan. La razón es nuevamente que pueden provocar un incómodo malestar estomacal.

También sorprende el cuarto caso: la leche. A pesar de que algunas incluso vienen con sabor a plátano. La razón principal es que resulta una bomba de calorías. Por ejemplo, una fruta de tamaño mediano contiene 105 calorías y 250 mililitros de leche contienen 150 calorías.

Y, finalmente, conviene evitar una combinación menos común, pero que puede darse en ensaladas o en otras recetas: el aguacate. El motivo es que ambos contienen altos niveles de potasio. Y se sabe que la ingesta excesiva de potasio puede desencadenar hiperpotasemia. Así que, si se hace alguna de estas combinaciones conviene que sea de manera puntual, aunque a riesgo, como mínimo, de una buena indigestión.