Despejan la duda sobre si beber café o té cuenta como beber agua

Beber una cantidad suficiente de agua al día es fundamental para que nuestro organismo funcione correctamente, algo a lo que no todo el mundo presta atención. El tener o no sed no es una excusa para no cuidar la cantidad que tomamos cada jornada. En juego está la hidratación de nuestro organismo, clave, además, como bien saben los expertos en urgencias, en el caso de suframos cualquier problema médico repentino.

El agua es clave en diversas funciones vitales. Por ejemplo, influye en la digestión, facilita la circulación sanguínea, regula la temperatura corporal y ayuda a eliminar toxinas. Y los médicos insisten siempre en que una buena hidratación ayuda a asegurar la suavidad de estos procesos.

Las recomendaciones, además, son claras, casi todos nos las sabemos. Se debe beber entre 1,5 y 2 litros de agua al día para que nuestro organismo mantenga el debido equilibrio. Pero, ¿en esta cantidad cuentan también las bebidas a base de agua, como el café o el té? No es una pregunta trivial.

Hay gente que cree que todas las bebidas, sobre todo las que se hacen con agua, son iguales para la hidratación, pero, en realidad, esto tiene más matices. El té y el café aportan agua a nuestro cuerpo, pero no del mismo modo que el agua sola.

El té y el café, aunque están compuestos principalmente de agua, también contienen una molécula estimulante: la cafeína (o teína en el caso del té, aunque químicamente sea la misma molécula). La cafeína nos ayuda a empezar el día actuando como estimulante. Pero tiene un efecto secundario: puede aumentar ligeramente la producción de orina, lo que hace que vayas al baño con más frecuencia después de beberlo.

A primera vista, esto podría hacerte pensar que estas bebidas son “deshidratantes”. Pero no es exactamente así. Los consumidores habituales de café o té se acostumbran a la cafeína, lo que hace que este efecto diurético sea mucho menos pronunciado. Por lo tanto, una o dos tazas al día no provocarán mucha pérdida de agua en sus bebedores habituales. El agua de estas bebidas es bien absorbida por el cuerpo, aunque no es tan eficaz como un simple vaso de agua.

En conclusión, el café o el té sí cuentan como hidratación. Estas bebidas contribuyen bien a nuestras necesidades de líquidos. Pero hay que tener cuidado con no pasarnos, un consumo excesivo de café o té puede provocar irritabilidad, palpitaciones o incluso trastornos del sueño, lo que no está exento de riesgos para la salud.