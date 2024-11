Detectan 7 casos de niños con el 'síndrome del hombre lobo' en España y apuntan a un medicamento

El Centro de Farmacovigilancia de Navarra ha detectado siete casos de bebés lactantes que han desarrollado hipertricosis, también conocida como síndrome del hombre lobo. Se trata de una patología caracterizada por el crecimiento de pelo con un grosor, en una cantidad y en lugares fuera de lo habitual. No es perjudicial para la salud, únicamente afecta a nivel estético.

Después de que la institución navarra recibiera la notificación de uno de estos casos, investigó a partir de la base de datos del Sistema Español de Farmacovigilancia (FEDRA). Y, tras comprobar que los siete bebés cumplían con las mismas características, detectaron que sus progenitores se encontraban en un tratamiento de la alopecia androgénica con minoxidil tópico.

En el Boletín Informativo de Farmacovigilancia (BIF) de la ya mencionada institución detallan que ampliaron la búsqueda de casos similares que hubiera registrado la base de datos de farmacovigilancia europea. "Y se encontraron tres casos adicionales". Asimismo, gracias a una revisión de la literatura, dieron con otro paciente más. En total, suman 11 casos.

Han apuntado una detección de casos de hipertricosis en lactantes después de que piel hubiera entrado en contacto con las zonas de aplicación del medicamento en los pacientes. "La hipertricosis fue reversible en cuestión de meses, cuando los lactantes dejaron de estar expuestos a Minoxidil", añaden, antes de concluir que se ha de evitar que los pequeños entren en contacto con las regiones de aplicación de este medicamento.

Desde el Centro de Farmacovigilancia de Navarra han hecho un llamamiento a que los profesionales de la salud conozcan este riesgo "y se tenga en cuenta ante la aparición de un caso de hipertricosis en un lactante, ya que se pueden evitar pruebas innecesarias al bebé y la generación de estrés en la familia", han apuntado en el BIF.

¿Qué es el Minoxidil?

El Minoxidil, según recoge la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), es una solución cutánea, transparente e incolora "o muy débilmente amarillenta". La dosis diaria máxima que recomienda esta institución es de dos mililitros.

A los pacientes que se tratan con este medicamento, de uso cutáneo, no se les ha observado la aparición de efectos sistémicos, como puedan ser taquicardia o la reducción de presión arterial. En cualquier caso, no se descartan. En el caso de embarazos, la AEMPS indica que no hay "estudios adecuados y bien controlados en mujeres embarazadas" que involucren este medicamente.

Ahora bien, lo que sí aseguran es que "debido a que el minoxidil administrado por vía oral se excreta por leche materna, no se recomienda su uso durante el periodo de lactancia".