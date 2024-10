El aviso de esta activista sobre el acuerdo de una farmacéutica española con el Nolotil llega a la prensa internacional

El Nolotil lleva un año acompañado de controversia, especialmente en EEUU y Reino Unido. En España, el metamizol es uno de los medicamentos más vendidos -y consumidos- en España. Sirve para calmar dolores agudos, incluyendo los de un postoperatorio o los de origen cólico o tumoral.

Entre sus efectos secundarios se ha denunciado la agranulocitosis, lo que supone una disminución de los glóbulos blancos. Esta reducción podría causar la muerte si se produce una infección grave, algo que se ha dado en los mencionados países, pero en España debido a causas genéticas, no tenemos demasiada propensión a padecer esta enfermedad.

Ahora, la producción de metamizol se va a trasladar a España, tal y como ha informado The Olive Press, que recoge que el gigante farmacéutico Moehs va a ser la compañía encargada de la fabricación del medicamento. La inversión, asegura el medio, va a ser de unos ocho millones de euros, tanto en Cantabria como en Cataluña, que son los lugares en los que se va a llevar a cabo la producción.

Sobre esta operación se ha pronunciado la traductora médica Cristina García del Campo, que lleva denunciando un tiempo a través de sus redes sociales las repercusiones que está teniendo el Nolotil tanto en Reino Unido como Irlanda.

"Nunca esperé que esto sucediera, especialmente cuando me he esforzado por retirarlo en España y ¡deciden traerlo aquí!", ha dicho, en unas declaraciones que ha divulgado The Olive Press. Asimismo, Del Campo ha apuntado que "la absoluta decepción con la humanidad" que le parece la idea "ni siquiera alcanza para describir mis sentimientos".

Por su parte, desde Moehs, su director general, Javier del Río, ha indicado que están "entusiasmados de colaborar con EUROAPI en la producción de Metamizol en España". Considera que con el acuerdo que han alcanzado, van a reforzar su posición "en el mantenimiento de la producción en Europa para garantizar los suministros de acuerdo con las directrices de Medicamentos para Europa", ha concluido, en declaraciones recogidas por el ya citado medio.