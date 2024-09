El cáncer de pulmón, el más letal en España

El exalcalde de Marbella, Julián Muñoz, ha fallecido este martes como consecuencia de un cáncer de pulmón, junto con otras dolencias. "Me detectaron el cáncer en enero, después de una caída. Es un tumor pulmonar, no sé el tiempo que me queda", afirmó en su última entrevista, emitida el 13 de septiembre en De Viernes.

El cáncer de pulmón es la primera causa de muerte por cáncer en España, estimándose en 23.129 el número de fallecimientos por esta causa en el año 2023, según los datos de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC).

"Es muy frecuente y también tiene una alta mortalidad en la población española y mundial, pero es muy prevenible, ya que su principal factor de riesgo es el tabaco", indica la Asociación. En España en el año 2023 se diagnosticaron 30.670 nuevos casos, siendo el cuarto más frecuente en el conjunto de la población.

"Es importante destacar que el cáncer de pulmón pasó de ser el cuarto tumor más diagnosticado en mujeres en nuestro país en las estimaciones del año 2015, a ser el tercero con más incidencia en el año 2022; en probable relación con el aumento del consumo de tabaco en mujeres en décadas más tardías del siglo XX. En la actualidad, sigue siendo el tercero con 8.559 nuevos diagnósticos en la población femenina en 2023", resalta la AECC.

Según la Clínica Mayo, por lo general no causa síntomas desde el principio, sino que suelen presentarse cuando la enfermedad está en etapa avanzada. Pueden abarcar desde una tos reciente que no se va, a dolor en el pecho, tos con sangre, ronquera hasta sibilancia o falta de aire.

Actualmente, en algunos hospitales españoles se está probando en fase I la primera vacuna contra el cáncer de pulmón de células no pequeñas o cáncer de pulmón no microcítico (CPNM). Lo mismo se está haciendo en Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Polonia, Hungría y Turquía. Se trata de BNT116, la vacuna candidata contra el cáncer de ARNm, desarrollada por BioNTech