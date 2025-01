El desayuno más común español se convierte en gasolina para el cáncer y el ictus

El desayuno, como se suele decir, es la comida más importante del día. Pero en ocasiones no solemos prestarle el tiempo para preparar una comida sana y equilibrada. De hecho, muchas personas optan por comer una simple tostada o por comer algún ultraprocesado dulce.

Dentro de ese grupo, uno de los de más fácil acceso son las galletas, de las que hay múltiples tipos y variantes. Con o sin chocolate, con mantequilla, de nata, etc. Sin embargo, los especialistas avisan de que esto puede entrañar ciertos riesgos para la salud si se hace con mucha frecuencia.

El cardiólogo José Abellán ha lanzado precisamente una pregunta sobre ellas en el podcast El Club de las Mentes Vivas de Podimo: "¿Qué potencial tiene una galleta?". "El potencial es el siguiente, primero nuestro cuerpo está perfectamente preparado para digerir alimentos completos y eso no es un alimento completo. Son partes de muchos alimentos mezclados de una forma que hackean tu sistema del gusto y de la saciedad", responde.

En este sentido, tal y como explica Abellán, las galletas no sacian al organismo si no que disparan picos de glucosa que son difíciles de controlar. "Si yo estoy en la selva y tomo tres galletas al día, no me voy ni a proinflamar, ni voy a tener más riesgo de infarto. Pero en este mundo actual, tomar galletas o cualquier otro ultraprocesado hace que consumas más alimentos de los que necesitas y con el tiempo vas a generar momentos en los que tienes que metabolizar un pico de glucosa brutal", recuerda.

Esta activación de la necesidad de metabolizar y de ingerir más alimentos ya que estos no sacian hace también que se generen depósitos de grasa y que con el tiempo estos picos de glucosa generen cierta resistencia a la insulina. "Eso es proinflamatorio y con el tiempo esa proinflamación le sienta mal a nuestro sistema cardiovascular y a nuestro sistema inmune", añade.

Abellán no es el único que apunta a los potenciales riesgos de estos ultraprocesados tan comunes en el desayuno. Un estudio publicado en el British Medical Journal (BMJ) analizó los efectos de los ultraprocesados en la salud a partir de 45 investigaciones realizadas en varios países con una muestra total de 9,8 millones de participantes.

Los resultados fueron claros ya que asociaron el consumo de estos alimentos con el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes tipo 2, obesidad e incluso problemas relacionados con la salud mental.