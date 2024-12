El despreciado órgano que a menudo se extirpa podría ayudar a combatir el cáncer

Si se pregunta a muchas personas si saben que detrás del esternón se encuentra una glándula llamada timo es probable que la mayoría respondan que es la primera vez que han escuchado ese nombre. La razón es que durante muchos años se ha considerado un órgano "inútil" en la edad adulta pero eso podría estar a punto de cambiar.

La razón es un estudio observacional, es decir, del que no se pueden extraer resultados clínicos, desarrollado por investigadores estadounidenses y publicado en el The New England Journal of Medicine.

Según este estudio, extirpar el timo en la edad adulta puede aumentar el riesgo de cáncer. "Hemos descubierto que el timo es absolutamente necesario para la salud. Si no está presente, el riesgo de morir y de padecer cáncer es al menos el doble", explicó David Scadden, oncólogo de la Universidad de Harvard, en declaraciones recogidas por El Confidencial.

Al ser un observacional, no se pueden tomar decisiones solo con los resultados del estudio, por lo que los investigadores han insistido en la necesidad de dedicar más estudios a esta glándula y priorizar que no se extirpe si no es necesario.

La glándula timo tiene un papel clave durante la infancia ya que ayuda a la producción de células T, que combaten enfermedades y forman parte del desarrollo del sistema inmunitario. A medida que vamos creciendo la importancia del timo se va reduciendo hasta la edad adulta cuando, hasta ahora, se creía que no tenía relevancia.