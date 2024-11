El fármaco que se vincula a cáncer de estómago y es de los más consumidos en España

El omeprazol es un fármaco habitual en España, ya que se suele recetar como protector de estómago al tomar medicación de forma continuada o durante ciertos tratamientos. Además, también se utiliza para tratar síntomas como el ardor o derivados de la esofagitis por reflujo.

Sin embargo, en los últimos años se han publicado diversos estudios que apuntan a que el uso prologado de este medicamento podría no ser recomendable e incluso perjudicial para la salud.

En 2017, la revista científica British Journal of Medicine publicó una investigación elaborada por dos universidades en Londres y Hong Kong en la que se relacionaba el consumo de omeprazol con las posibilidades de desarrollar cáncer de estómago. El estudio monitorizó a más de 60.000 personas que habían tenido una infección por Helicobacter pylori.

Después de analizar los datos de estas personas, se comprobó que las personas que habían sido tratadas con fármacos como el omeprazol y similares tenían más posibilidades de sufrir cáncer de estómago.

Además, los investigadores aseguraban que tomar omeprazol a diario multiplicaba por cuatro las posibilidades de desarrollar este cáncer que las personas que tomaban este fármaco tan solo una vez a la semana.

Esas son las conclusiones de ese estudio, que no es el único que ha investigado las consecuencias de un consumo alto de este medicamento. Según un informe de Alimentary Pharmacology and Therapeutics, no existe la evidencia científica necesaria para asegurar que tomar omeoprazol multiplica el riesgo de cáncer. Eso sí, reconoce que este fármaco se consume en exceso actualmente.