Elle Macpherson revela que tiene cáncer de mama y que rechazó la quimioterapia pese al consejo de 32 médicos

La modelo Elle Macpherson, de 60 años, ha hecho público que fue diagnosticada de cáncer de mama hace siete años. Lo cuenta en sus memorias, que salen a la venta este martes, y a través de una entrevista en Women’s Weekly ha dado todos los detalles sobre la controvertida decisión que tomó sobre su tratamiento.

El médico de la australiana, vinculada con el movimiento antivacunas, le recomendó que se hiciera una mastectomía con radioterapia, quimioterapia, terapia hormonal y reconstrucción de la mama. Ella, como cuenta, deliberó durante algunas semanas y llegó a consultar con 32 médicos y expertos.

Los desoyó a todos. Tras meditar y rezar en una playa de Miami, decidió no someterse a quimioterapia y optar por "un enfoque intuitivo, holístico y guiado por el corazón" para tratarse. Entre los especialistas a los que sí hizo caso estaban, además de su médico de cabecera, "un médico naturópata, un dentista holístico, un osteópata, un quiropráctico y dos terapeutas". Sobre las terapias naturales, cabe recordar que es muy escaso el número de estudios de suficiente calidad que proporcionen evidencia sobre su efectividad.

"Decirle no a las soluciones médicas estándar fue lo más difícil que he hecho en mi vida. Pero decirle no a mi propio sentido interior habría sido aún más difícil", justifica la modelo en la entrevista. Cuenta también que uno de sus hijos no estaba "cómodo" con su decisión y que su expareja no estaba de acuerdo, pero que la apoyó.

Así, se trasladó durante ocho meses a una casa en Arizona, donde estuvo bajo el cuidado de su médico. Ahora, como afirma en la entrevista, "en términos tradicionales, dirían que estoy en remisión clínica, pero yo diría que estoy en un estado de bienestar absoluto".

Macpherson no es la primera persona famosa que rechaza la medicina para tratarse el cáncer con terapias alternativas: fue el caso de Steve Jobs, fundador de Apple. Rechazó operarse de cáncer de páncreas durante varios meses para hacerle frente de manera 'natural'. Cuando finalmente aceptó la cirugía, ya era tarde, puesto que el cáncer se había extendido. Falleció en 2011.

Puedes encontrar información sobre pseudoterapias y pseudociencias en el portal Conprueba, del Ministerio de Ciencia e Innovación, el Ministerio de Sanidad y el Instituto de Salud Carlos III.