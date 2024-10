Empieza la cuenta atrás para la fase más crítica de la terapia española que busca frenar el envejecimiento

Durante esta semana se ha celebrado la I Cumbre Internacional de la Longevidad en Madrid, donde se han dado cita las mentes más brillantes del mundo en la materia del envejecimiento, y que ha servido para abordar y debatir acerca de numerosas investigaciones y avances que se han producido en los últimos tiempos en este campo.

Una de estas investigaciones, que ha tenido como principal valedora a María Blasco, directora científica del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), ha revelado unos importantísimos y sorprendentes avances en el campo del rejuvenecimiento, y según señaló la especialista, se espera que en "dos años" se comience a ensayar con humanos.

Según expuso Blasco, los primeros ensayos realizados con ratones han sido todo un éxito, consiguiendo curar en algunos de ellos la fibrosis pulmonar, algo que, de conseguirse en humanos supondría un avance histórico en la búsqueda del rejuvenecimiento.

Blasco aseguró que las investigaciones realizadas por el CNIO han dado con la clave en uno de los procesos que tienen lugar en el envejecimiento, como es el acortamiento de los telómeros. Estos son estructuras de proteínas ubicadas en los extremos de los cromosomas que los protegen cuando la célula se divide.

Ahora bien, el problema comienza cuando estos telómeros comienzan a acortarse como consecuencia del envejecimiento. Esto provoca que las células dejen de dividirse y con ello se imposibilita la regeneración del tejido, lo que provoca, además de los síntomas de vejez, enfermedades asociadas, como es el caso de la fibrosis pulmonar.

Hay una solución... pero también varios inconvenientes

Como ya hemos mencionado, el avance es más que evidente, y el éxito en ratones ha sido total, por lo que podríamos encontrarnos ante una solución clave para paliar tanto el envejecimiento como este tipo de enfermedades.

Según Blasco, este antídoto consiste en "resetear los telómeros" gracias a la enzima telomerasa, y que, a través de una terapia génica que activa su producción, el CNIO ha logrado acabar con la enfermedad en los roedores. Según los especialistas, esta "terapia génica (que activa la telomerasa) se puede usar en más situaciones".

Pero hay varios puntos en contra. El primero de ellos es el hecho de envejecer como tal, ya que esto "no se entiende como enfermedad", por lo que no estaría permitido realizar ensayos para prevenirlo. En esta misma línea, otros especialistas como el doctor Eduardo Díaz-Rubio, señaló que "es un tema crítico" que la OMS no lo considere como una enfermedad.

Finalmente, otro autor e investigador como José Luis Cordeiro, señaló que "no existe el envejecimiento saludable" porque no existe, y destacó que "es posible posible no envejecer", por lo que se trata de "una enfermedad pero curable", algo que le hace pensar que esta industria se convertirá en la más importante del mundo en muy poco tiempo.