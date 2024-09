Esto es lo que significa cuando desvías la mirada hablando con otra persona, según los psicólogos

El lenguaje no verbal ya sabemos que, a menudo, dice mucho más que el verbal. Uno de los gestos más reveladores es desviar la mirada mientras hablas con otra persona. Según los psicólogos el no mirar a la persona con la que hablamos puede tener muchos significados. Un ejemplo que tenemos todos, o casi todos, grabado en la retina es la imagen de Lady Di. Quién no recuerda cientos de imágenes de ella haciendo declaraciones, esquivando la mirada de la cámara, o hablando con su exmarido, el actual rey Carlos de Inglaterra, con la cabeza agachada y sin mirarle directamente.

La timidez o la inseguridad que transmitía esa imagen de Diana de Gales es uno de los motivos más habituales que se asocian con este gesto. El motivo puede ser desde que la persona está incómoda en esa situación hasta un reflejo de su inseguridad o las ganas de salir de ese momento lo antes posible.

El poder del contacto visual es muy fuerte, por lo que los que miran fijamente a su interlocutor están, generalmente, muy interesados en lo que están hablando. En cambio, también se suele desviar la mirada en momentos en los que se está pensando una respuesta o en lo que otra persona te está contando, por lo que también puede indicar reflexión.

En el otro lado está cuando lo que indica el no mirar a quien te habla a quien hablas es que te aburre soberanamente lo que estáis hablando, con lo que muestras desinterés a ver si encuentras a tu alrededor algo que te resulte más interesante o también puede ser un gesto con el que pretendes, consciente o inconscientemente, que el otro se rinda y se acabe la conversación.

Ya entrando en una actitud más racional, puede que el que no te mire a los ojos cuando te habla te esté intentando ocultar algo. Al no mirarte fijamente siente como si te resultara más complicado pillarle en esa mentira, cosa que puede ser efectiva en algunos casos. También puede ser que el tema que estáis hablando le incomode o perturbe y, seguramente de forma inconsciente, intenta al no mirarte que no notes sus emociones, lo que está sintiendo.

Y, finalmente, en determinadas culturas, como algunas asiáticas, el no mirar a tu interlocutor a los ojos es una muestra de respeto. Especialmente si se está hablando con una persona de mayor autoridad y le miramos fijamente puede considerarlo ofensivo, así que si desviamos la mirada le estamos mostrando respeto o sumisión.