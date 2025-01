Gripe, covid, VRS, norovirus y metapneumovirus: qué saber y de qué preocuparse, según un microbiólogo

Pañuelos, estornudos, toses y termómetros suelen formar parte del paisaje habitual de enero. El venir de reuniones navideñas y el frío, que favorece más estancias en interiores mal ventilados, son el caldo de cultivo ideal para que proliferen las infecciones respiratorias. A esto hay que sumar los ecos de la pandemia en la memoria, así como la velocidad y abundancia de la información, en muchos caso no convenientemente contrastada, sobre los virus, lo que hace que muchas personas sientan temor ante el aumento, por ejemplo, de los casos de gripe.

Sí es cierto que la incidencia de virus respiratorios ha dejado en la última semana la mayor subida de la temporada —ha pasado de 641 casos por cada 100.000 habitantes a 805, cifra aupada sobre todo por la gripe, según los datos del Instituto de Salud Carlos III—, aunque la intensidad es "baja", como recoge EFE.

"En el hemisferio norte estamos en temporada de virus respiratorios, y eso no implica que se vaya a ocasionar una pandemia global", tranquiliza. "Lo que sí que implica es que tenemos que estar atentos para evitar que se colapsen los servicios sanitarios. Por eso es tan importante la inversión en Sanidad y también en Atención Primaria, porque desahoga muchas otras facetas, como por ejemplo el área de urgencias de los hospitales", defiende.

Con él repasamos qué es conveniente saber y de qué hay que preocuparse y de qué no en estos días sobre gripe, covid, VRS, norovirus y metapneumovirus.

Gripe: aún no ha llegado el pico, pero por ahora todo entra dentro de lo normal

Según los datos del Instituto de Salud Carlos III publicados este jueves, la tasa estimada de gripe en Atención Primaria pasó de 213,5 a 328 casos/100.000 habitantes en la segunda semana del año (del 6 al 12 de enero), mientras que la de hospitalizaciones ha subido de 5 a 6,3.

La gripe superó el umbral epidémico en la última semana de 2024, como recoge EFE, pero hasta el momento, se trata de "una epidemia de intensidad baja".

Rivas indica que, "en principio, no se prevé ninguna novedad" respecto a la gripe: "Estamos en temporada de gripe, tanto de tipo A como de tipo B. Por lo tanto, se espera de hecho que lleguemos a los picos en las próximas semanas". Esta misma semana, el Ministerio de Sanidad se mostró "moderadamente optimista" con la gripe y señaló que se espera el pico en "dos o tres semanas".

El microbiólogo recomienda la vacunación "precisamente como esa medida de prevención que también permite desahogar los centros sanitarios de casos de gripe que puedan llegar a ser graves". Quien no la tenga puesta, no es tarde del todo y "sigue siendo recomendable". Aquí, su recomendación es consultar con el centro de salud.

Covid: ya un habitual más de los inviernos

Los datos del Instituto de Salud Carlos III apuntan que la incidencia del covid ha aumentado, pero en cifras muy bajas: de 10,9 a 15,3 casos/100.000 habitantes. Los ingresos prácticamente se mantienen, al pasar de 0,5 a 0,6.

"Al final, como se preveía, pues ha entrado a formar parte del catálogo de virus respiratorios estacionales. Y sigue así", resume Rivas.

Casos, eso sí “seguirá habiendo”, porque el virus sigue en circulación: "En algunos causará síntomas más leves que en otros, pero vamos, seguirá".

"El hecho de que existan vacunas, que muchas personas se vacunen, por ejemplo las personas mayores, y que gran parte de la población tenga inmunidad facilita que el número de casos graves sea menor", resalta.

Norovirus: el viejo conocido virus estomacal

Norovirus es la palabra que muchas personas no habían escuchado antes, pero que empezó a estar por todas partes a la vuelta de la Navidad. Sin embargo, es un viejo conocido. "Cuando se dice ‘tienes un virus estomacal’, muchas veces es norovirus", señala Rivas.

"Es un virus habitual, que causa diferentes tipos de problemas relacionados con vómitos, diarreas...", explica. De hecho, la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que cada año se registran aproximadamente 685 millones de casos, unos 200 en menores de cinco años. "Lo que puede causar es una diarrea relativamente severa que puede provocar deshidratación, especialmente en niños pequeños y en adultos mayores", agrega.

El experto puntualiza que es "muy contagioso": "Y como causa una gastroenteritis aguda, algunos casos requieren hospitalización o tratamiento".

Los brotes suelen darse en ambientes cerrados y de ahí que estén tan vinculados, por ejemplo, a los viajes en crucero, residencias o acuartelamientos. "Se propaga por contacto directo con alguien que esté enfermo, por compartir alimentos [como algunos mariscos o crudos] o beber líquidos que estén contaminados, o por tocar objetos y superficies contaminadas y después llevarse las manos a la boca", enumera.

Por eso es fundamental seguir medidas de prevención como mantener una buena higiene de manos, cocinar bien los alimentos y lavar correctamente frutas y verduras o limpiar y desinfectar las superficies. "Cuando alguien está enfermo, que se quede en casa hasta que desaparezcan los síntomas y notificarlo", aconseja el catedrático, así como tener cuidado con objetos que se puedan contaminar, como toallas o ropa de cama.

VRS: las mejores noticias

El virus respiratorio sincitial (VRS) es "el principal responsable de infecciones respiratorias del tracto inferior en lactantes y niños pequeños", expone Raúl Rivas.

Aquí los datos sí han arrojado una buena noticia en los últimos días: ha bajado de 75,6 a 64,5 casos/100.000 habitantes y la tasa de ingresos en hospitales ha descendido de 5,2 a 3,8.

También hay que celebrar el efecto del nirsevimab, "anticuerpo que está recomendado para todos los bebés menores de 8 meses": "Es el que ha hecho que el número de hospitalizaciones de bebés por VRS se desplome absolutamente".

Como aclara, es "una vacuna materna" que se recomienda poner entre las 32 y 36 semanas del embarazo, "que lo que hace es que genera anticuerpos que después son traspasados al bebé". "Y después tenemos el tratamiento con un anticuerpo, aunque sé que la gente lo llama vacuna, pero no es exactamente una vacuna, el nirsevimab, que es el que se está aplicando a bebés que ya han nacido menores de 8 meses", añade. "La protección es alucinante", destaca.

Metapneumovirus: ni es nuevo ni hay que alarmarse

Un brote de varias infecciones respiratorias en el norte de China, entre las que se encontraba el metapneumovirus (HMPV), ha suscitado cierto temor, que rápidamente la OMS salió a aplacar. El organismo mandó un mensaje de calma: todo entraba dentro de los rangos normales del invierno.

Aunque a muchos pueda no sonarles el nombre, "es un virus conocido”" subraya el experto: "No es algo nuevo que ahora aparezca y que sea especialmente agresivo, no".

Fue descrito aislado en 2001 en los Países Bajos, "pero los datos genéticos apuntan a que lleva circulando entre los humanos desde al menos mediados del siglo XX". "De hecho, la mayoría de nosotros probablemente hayamos estado al menos infectados una vez por este virus, aunque no lo sepamos, porque es un virus habitual que circula de manera estacional normalmente en el hemisferio norte", apostilla.

En los casos en los que puede preocupar un poco más, sobre todo si causa infección en las vías respiratorias inferiores es "en niños pequeños, en adultos mayores, en personas con el sistema inmunológico debilitado o en pacientes con enfermedades crónicas respiratorias, como por ejemplo asma o enfermedades pulmonares obstructivas".

Rivas recuerda que "todas las temporadas tenemos metapneumovirus humano" en España y que "no hay ningún pico especialmente extraordinario": "Con la bajada de los casos de VRS, quizá se han detectado más casos que antes pasaban más inadvertidos, porque se centraba el foco en el VRS. Entonces quizá ahora suba un poco la detección de casos".